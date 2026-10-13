Quirno celebró la consolidación de un bloque "provida" en la ONU con otros países de la región

El canciller Pablo Quirno celebró que Argentina forma parte de un nuevo bloque "provida" en el Consejo de Derechos Humanos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compartido con otros países de la región. El grupo, conformado la semana pasada por Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Chile y Costa Rica en el marco del cierre del 63.º período de sesiones, cuestionó definiciones consensuadas sobre el concepto de género y los derechos sexuales y reproductivos. El festejo de Quirno se dio el mismo día en que, en la Asamblea General, Argentina fue uno de los tres países que se opusieron a una cooperación entre los miembros de la ONU para responder en conjunto a futuras pandemias.

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En el video que compartió Quirno en sus redes sociales, se mostraron algunas de las definiciones brindadas por parte de los funcionarios que decidieron conformar este grupo en la ONU. Por ejemplo, los diplomáticos hablaron de no "mezclar el sexo con el agua", porque eso, supuestamente, banaliza "los derechos humanos". "Cuando banalizamos los derechos humanos, también banalizamos a este mismo consejo", dijeron desde la delegación argentina, desde la que agregaron: "No existe en el derecho internacional vigente una definición universalmente acordada y jurídicamente vinculante de género que se aparte de la noción de sexo biológico, entendido como hombre y mujer".

Ante esas imágenes, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto se limitó a citar el tuit y escribir: "TMAP". Esas siglas hacen referencia a la frase "todo marcha acorde al plan", utilizada por los principales referentes libertarios.

La "preocupación" de Amnistía Internacional

La semana pasada, Amnistía Internacional expresó su "preocupación por las posiciones de Argentina sobre género y diversidad", al respecto de la conformación de este nuevo bloque. "Durante los debates, Argentina volvió a sostener posiciones basadas en una concepción binaria del género, cuestionó la existencia de definiciones universalmente consensuadas sobre conceptos como género e interseccionalidad y puso en discusión el alcance de las referencias a los derechos sexuales y reproductivos en los instrumentos internacionales. Estas intervenciones se inscriben en una postura que el país ya ha manifestado en otros espacios multilaterales. Otros países de la región también expresaron objeciones a referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos", indicó la Organización No Gubernamental (ONG).

"Estas posiciones generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre la protección internacional de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, especialmente en un contexto en el que los estándares internacionales deben contribuir a prevenir la discriminación y las violencias, no a profundizarlos", añadió Amnistía en el comunicado.

La resolución que Argentina no acompañó

Este lunes, Argentina votó en contra de una declaración política sobre la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias. El voto de la delegación nacional no es casual: también lo hicieron de esa forma Estados Unidos e Israel. "La declaración, que no es vinculante, insta a una mayor cooperación internacional para prevenir y responder a futuras pandemias", indicó la ONU.