Asegura ser Madeleine McCann: una joven pidió un ADN y detalló nexos con el caso

La chica de 21 años asegura tener dudas sobre su identidad. Mostró las similitudes con la niña británica desaparecida en Portugal hace 16 años. Asegura haber sido abusada por un sospechoso en la investigación.

Una joven de 21 años reclamó que le hagan un ADN para saber si es Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en Portugal hace 16 años. A través de una cuenta de Instagram “Soy Madeleine McCann”, mostró las similitudes con la McCann, entre ellos una peca en las piernas y un punto en el ojo. Espera poder hacer contacto directo con los padres de Maddie.

"Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame”, escribió la mujer en el perfil de la cuenta. En este marco, diversos usuarios de las redes sociales están pidiendo a la policía que investigue, mientras que otros cuestionaron las declaraciones de la mujer.

En el perfil, que ya tiene más de 365 mil seguidores de todo el mundo, la joven muestra pruebas que apuntan a similitudes físicas. Compartió fotografías donde afirma tener una peca en las piernas y una mancha en el ojo derecho: los mismos que tenía la pequeña Madeleine, según ella. Incluso publicó videos con inteligencia artificial para mostrar el parecido con los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann.

Madeleine McCann, a la que la prensa británica se refiere como "Maddie", desapareció en 2007 poco antes de su cuarto cumpleaños, en Praia da Luz, un balneario de la región del Algarve, donde estaba de vacaciones con su familia.

La joven contó su historia y sostuvo que vivió una "vida muy dura y ha sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".

Y sumó: "No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”.

La joven también relata que les pidió fotos de cuando su madre estaba embarazada de ella, otros registros médicos y fotos de su infancia y nunca se los mostraron. "Siempre me dicen que estoy loca", indica.

“Después de toda esta confusión, comencé a hacer mi propia investigación, descubrí lo que le había sucedido a Madeleine McCann y comencé a reconstruir las similitudes que compartíamos. Ha sido muy estresante tratar de que la gente me escuche”, completó. Ahora, espera poder hacer contacto directo con los padres de Maddie.