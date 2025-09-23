Lula dice a la ONU que los ataques a las instituciones brasileñas son inaceptables

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que los recientes "ataques unilaterales" contra las instituciones y la economía de su país eran inaceptables, en una dura reprimenda a la política exterior de Estados Unidos.

Los comentarios de Lula coincidieron con sus continuas críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por imponer aranceles, restricciones de visados y sanciones financieras en respuesta al juicio y condena del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

"Los ataques a la soberanía, las sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la regla", dijo Lula, sin nombrar a Trump. "No hay justificación para las medidas unilaterales y arbitrarias frente nuestras instituciones y nuestra economía".

El lunes, Washington impuso sanciones a la esposa del juez que presidió el juicio contra Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal, que Trump calificó de "caza de brujas", y revocó los visados de seis altos funcionarios brasileños.

La administración Trump ya había sancionado previamente al juez del STF Alexandre de Moraes en virtud de la Ley Magnitsky y había impuesto un arancel del 50% a las importaciones estadounidenses de muchos productos brasileños.

Lula también defendió la investigación y el debido proceso que resultaron en la condena de Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por intentar el golpe para mantenerse en el poder.

"Él tenía pleno derecho a la defensa", dijo Lula. "Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a todos los aspirantes a autócratas y a sus partidarios: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables".

Con información de Reuters