Lula mantiene su ventaja en las encuestas frente al senador derechista Bolsonaro

Imagen de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto, Brasilia, Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da ‌Silva, mantiene ‌su ventaja sobre el senador de la oposición derechista Flavio Bolsonaro en la carrera hacia las elecciones presidenciales de octubre, según reveló el ​sábado una ⁠nueva encuesta de Datafolha.

Lula, ‌del izquierdista Partido de ⁠los Trabajadores, ganaría ⁠una posible segunda vuelta frente a Bolsonaro un 47% frente ⁠a un 43%, repitiendo ​los resultados del mes ‌pasado, según Datafolha.

En ‌el escenario más probable de ⁠una primera vuelta, el actual presidente obtendría un 41% de los votos, ​frente ‌al 31% de Bolsonaro.

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La nueva encuesta de Datafolha sugiere que el senador podría haber frenado el daño ⁠electoral causado por la revelación de que pidió a un banquero, ahora encarcelado, que financiara una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado ‌por conspirar para dar un golpe de Estado contra el orden democrático.

El senador afirmó que no se intercambiaron favores en ‌relación con la financiación de las películas.

Datafolha encuestó a 2.004 ‌personas en ⁠139 ciudades. La encuesta tiene un margen ​de error de dos puntos porcentuales.

Con información de Reuters