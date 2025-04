Estados Unidos y China se corren la cola en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump que pareciera no tener final. Tras haber respondido con la aplicación de tarifas al 84%, el mandatario republicano no se demoró en dar una réplica: los aranceles para el gigante asiático pasarán del 104% al 125%. En el mismo mensaje, difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca, el país del norte decidió suspender por el plazo de 90 días la imposición de aranceles a quienes no hayan reaccionado ante las fuertes medidas económicas que desde la semana pasada sacuden al mundo entero.

"Basado en la falta de respeto que China demostró a los mercados mundiales, tomé la decisión de subir las tarifas impuestas para China desde Estados Unidos al 125% de inmediato", escribió el mandatario en sus redes sociales para abrir las puertas a la quinta suba de aranceles recíprocos. En línea con su idea de "equilibrar" el comercio mundial en favor de su país -del que a su entender el mundo entero se aprovechó-, dijo que espera que "China se dé cuenta de que los días de estafar a los Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles ni aceptables".

Antes de llegar a este punto, China había acusado a Estados Unidos de violar las normas comerciales internacionales y de debilitar el sistema multilateral de comercio. El cruce fue durante una reunión del Consejo de Bienes en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que la delegación china sostuvo que no hay "reciprocidad" en el aumento general de aranceles dictado Trump, sino una priorización de los intereses de Estados Unidos, en perjuicio de los derechos legítimos de otros países.

"Los llamados aranceles recíprocos no son ni serán nunca una solución para los desequilibrios comerciales. Por el contrario, tendrán un efecto contraproducente y perjudicarán al propio EEUU", señaló un diplomático chino y pidió a todos los miembros del organismo mantenerse unidos en la defensa del sistema multilateral de comercio que funciona en base a las normas aprobadas por todos. Según informaron medios europeos, fueron varias las delegaciones que intervinieron, expresaron sus coincidencias y sus preocupaciones por el impacto económico negativo de los aranceles, que se reflejará en el aumento de costos, interrupción de las cadenas de suministro y perjuicios tanto para economías desarrolladas como en desarrollo.

De hecho, la guerra comercial impacta de lleno en los mercados financieros desde la jornada que Trump bautizó como "Día de la Liberación", el 2 de abril pasado. En ese camino, los índices de futuro de los Estados Unidos acentuaron las caídas por encima de 1,7% tras conocerse la decisión de Beijing, cuando la escalada iba recién por la cuarta ronda.

Tregua parcial

En el mismo mensaje, Trump impuso una especie de tregua para los países que no hayan tenido una actitud de retaliación hacia las medidas económicas que golpean a todo el mundo.

"Con base en el hecho de que más de 74 países han llamado a representantes de los Estados Unidos, incluidos los departamentos de Comercio, Tesoro y el Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, según la sigla en inglés), para negociar una solución a los temas que se están discutiendo en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de la moneda y los aranceles no monetarios y que estos países no han, a mi fuerte sugerencia, retaliado de ninguna manera en contra de los Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", anunció en un mensaje que cerró con un "gracias por su atención a este asunto".

Sobre este tema, rápidamente se manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que reconoció que la marcha atrás "siempre" estuvo entre los planes. "Esta fue su estrategia desde el principio", dijo Bessent a los periodistas en la Casa Blanca.

“Incluso se podría decir que puso a China en una mala posición”, dice Bessent, refiriéndose al hecho de que China, que impuso aranceles de represalia, ahora enfrenta mayores aranceles estadounidenses, mientras que otros obtienen un indulto.

El mercado se hunde y cae fuerte el petróleo

Las bolsas asiáticas cerraron este jueves con resultados mixtos, mientras que Europa vuelve a operar con fuertes bajas, lo que muestra el nerviosismo que aún enfrentan los inversores.

La bolsas de Shanghái (1,31%) y Hong Kong (0,68%) tuvieron una jornada positiva pero distinto fue el panorama en Tokio (-3,7%) y Corea del Sur (-1,7%). En tanto, en Europa Frankfurt muestra una baja de 3,5%, Londres cede 3,38%, Francia 3,4% e Italia 3,52%

Los futuros de los mercados americanos también se mueven a la baja:-1,36% US 500 y -1,06% el US Tech 100. El S&P 500 VIX –que marca el índice de volatilidad- sube 4,28%. El petróleo sufre una nueva baja del 7% y cotiza a U$S 56. El CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que pese a la baja del precio del petróleo la producción argentina de Vaca Muerta sigue siendo competitiva.