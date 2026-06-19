Jefe interino de espionaje de EEUU pretende despedir a cientos de empleados: CNN

Imagen de archivo de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, hablando con los periodistas en la Casa Blanca, Washington, D.C., EEUU.

El jefe ​interino de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Bill Pulte, pretende recortar cientos de puestos de trabajo en la Oficina ‌del Director de Inteligencia ‌Nacional (ODNI), según informó la CNN el viernes, mientras se prepara para asumir el mando de la extensa comunidad de inteligencia estadounidense.

Citando a dos fuentes conocedoras del asunto, la CNN informó de que Pulte, regulador federal de la vivienda y leal a Trump, se presentó en su nuevo puesto un día antes de lo previsto, ​el jueves, tras solicitar ⁠una lista de todos los empleados de la oficina para ‌poder evaluar si debía despedirlos.

La ODNI no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios ⁠de Reuters sobre el reporte, según la cual Pulte se reunió con abogados y miembros del personal durante su visita.

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El demócrata Jim ⁠Himes, miembro de mayor rango de la Comisión Permanente Selecta ​de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ‌afirmó que, de ser cierto el reporte, ‌esto demostraría por qué Pulte "no debería pasar ni un minuto ⁠como director de Inteligencia Nacional, un cargo para el que no está legalmente cualificado".

"El señor Pulte debe esperar que la Comisión de Inteligencia examine de forma minuciosa cualquier medida que adopte durante ​lo que ‌debería ser un período muy breve en este cargo, incluidas las decisiones sobre personal o las desclasificaciones", añadió Himes en un comunicado.

El presidente Donald Trump nombró a Pulte director interino de Inteligencia Nacional más temprano en el mes, ⁠ascendiendo así a un leal político sin experiencia en seguridad nacional en un momento de guerra y tensiones globales.

En medio de la reacción política negativa por su elección, Trump nominó más tarde a Jay Clayton, el fiscal federal jefe de Manhattan, para ocupar el cargo de forma permanente, pero el miércoles sembró dudas al ordenar el aplazamiento repentino ‌de su audiencia de confirmación, en un intento de forzar al Congreso a aprobar una ley estricta de identificación de votantes.

La ODNI supervisa el principal servicio de espionaje exterior, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la gigantesca agencia que intercepta las ‌comunicaciones extranjeras y ayuda a defender a Estados Unidos contra los ciberataques. Pulte sustituye a Tulsi Gabbard, quien dimitió de su cargo el mes ‌pasado.

Su último día ⁠en el cargo es el viernes. Según la CNN, la aparición de Pulte en la ODNI el ​jueves pilló por sorpresa al personal, incluida Gabbard, a quien se le había avisado brevemente de la visita.

Con información de Reuters