Japonesa Kansai Electric reanudará estudios para sustituir el reactor nuclear de Mihama

Vista aérea de los edificios del reactor en la planta nuclear de Takahama de Kansai Electric Power Co.

Kansai Electric Power reanudará en noviembre los estudios en su central nuclear de Mihama, en el oeste de Japón, sobre la viabilidad de construir una unidad sucesora después de que se interrumpieran tras el desastre de Fukushima.

La reanudación de los estudios, anunciada por primera vez en julio, supone el primer paso concreto de Japón hacia la construcción de un nuevo reactor desde la catástrofe de la central de Fukushima ( ) de Tokyo Electric Power, provocada por el Gran Terremoto del Este de Japón en marzo de 2011.

Las prospecciones, que se prevé que se prolonguen hasta 2030 aproximadamente, comenzarán con amplios estudios geológicos dentro y fuera del emplazamiento de la central para identificar las zonas adecuadas, seguidos de evaluaciones de la topografía y las condiciones del terreno, según la empresa.

Kansai Electric señaló que, antes de decidirse por una nueva unidad, sopesará los resultados junto con el desarrollo de reactores avanzados de agua ligera, las políticas reguladoras y el entorno empresarial.

Los estudios para sustituir el reactor de Mihama se llevaron a cabo a finales de 2010, pero se interrumpieron tras el desastre de Fukushima. La nueva ronda será más amplia para cumplir las normas de seguridad más estrictas aplicadas tras la catástrofe, según un portavoz de la empresa.

En Mihama, en la prefectura de Fukui, las unidades 1 y 2 están siendo desmanteladas, dejando la número 3 como la única en funcionamiento.

Desde 2022, Mitsubishi Heavy Industries y cuatro empresas de servicios públicos, incluida Kansai Electric, desarrollan conjuntamente un reactor de nueva generación. Kyushu Electric Power, Shikoku Electric Power y Hokkaido Electric Power también forman parte del consorcio que diseña el reactor avanzado de agua ligera de 1,2 gigavatios conocido como "SRZ-1200".

Con información de Reuters