Irán cortó lazos con la agencia atómica de la ONU y tensiona acuerdos nucleares

Irán suspendió la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en medio de las amenazas contra el argentino Rafael Grossi y bajo la incertidumbre latente por la postura que tomará el país respecto del Tratado de No Proliferación Nuclear. A partir de un proyecto aprobado por el presidente Masoud Pezeshkian, quedó vedado el ingreso de los inspectores del organismo sin el aval previo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Teherán reprocha al OIEA, y en especial a Grossi, no haber condenado los ataques israelíes del 13 de junio, ofensiva que consideran vulneró el Tratado de No Proliferación (TNP) y el derecho internacional. La tensión empezó a escalar luego de que Israel tomara de referencia los informes de la OIEA sobre su programa nuclear iraní. “Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”, había publicado Ali Larijani -uno de los principales asesores del ayatolá y líder supremo Ali Jamenei.

Ahora, se tomó el primer paso institucional para distanciarse del OIEA, una pista sobre la decisión que podría llegar a tomar el país sobre el TNP. Esta decisión ya desató el descontento de Israel. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, pidió que el mundo "utilice todos los medios a su alcance para poner fin a las ambiciones nucleares de Irán". También instó a Alemania, Francia y Reino Unido, los tres países europeos que participan desde hace tiempo en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que "restablezcan todas las sanciones" contra el país.

La semana pasada, el Consejo de Guardianes de Irán ya había validado un plan para suspender la cooperación con el OIEA que conlleva prohibir la entrada del organismo en Irán y expulsar a todos sus inspectores.

Qué es el TNP

El TNP es, de acuerdo a la OIEA, "la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de las armas nucleares, fomentar la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y promover el objetivo del desarme nuclear y el desarme general y completo". Se lanzó en 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970.

El 11 de mayo de 1995, el Tratado se prorrogó indefinidamente. Con 191 Estados partes, es el tratado del ámbito de la no proliferación nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear y el desarme nuclear con mayor número de adhesiones.

En el marco del TNP, los Estados no poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado se comprometieron a no fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, mientras que los Estados poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado se comprometieron a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.

Hay cinco Estados poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado porque contempla solamente la inhabilitación desde 1967.

Las amenazas contra Grossi

Irán considera que sus informes habrían incidido para que la comunidad internacional apoye la ofensiva israelí. Después de varias opiniones cruzadas respecto a los daños en las plantas nucleares de Irán a partir de los bombardeos israelíes, el OIEA afirmó que los ataques hicieron "retroceder la capacidad de enriquecimiento nuclear" del país persa de forma “significativa”. El director del organismo también reconoció que el desarrollo de las armas de destrucción masiva no iba a ser inmediato.

Si bien las autoridades israelíes afirmaron que Irán podría desarrollar un "arma nuclear", la directora de política de no proliferación de la Asociación de Armas con sede en EE.UU destacó en diálogo con la BBC que Netanyahu "no presentó ninguna evidencia clara de que Irán estuviera al borde de fabricar armas". "Irán ha estado en una situación de casi cero fugas durante meses", dijo a la BBC Kelsey Davenport, en referencia al tiempo que le tomaría a Irán adquirir suficiente material fisible para una bomba si decidiera hacerlo.

Las contradictorias sugerencias de Grossi no pasaron desapercibidas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, utilizó la red social X para acusar al OIEA de haber “traicionado el régimen de no proliferación” y de actuar como “socio de esta injusta guerra de agresión".