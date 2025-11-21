Caza indio Tejas se estrella durante exhibición en Salón Aeronáutico de Dubái; su piloto muere

Imagen de archivo del avión de combate ligero Tejas Mark 1A de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) despegando para su vuelo inaugural en HAL Nashik, India.

/DUBÁI, 21 nov (Reuters) -Un caza indio Tejas de fabricación nacional se estrelló el viernes en el Salón Aeronáutico de Dubái durante una exhibición aérea, matando a su piloto, informó la Fuerza Aérea india.

El caza volaba a baja altura hacia las 1015 GMT, antes de caer envuelto en una bola de fuego, según un testigo. Las imágenes del lugar mostraban humo negro que se elevaba detrás de una pista de aterrizaje vallada.

"Se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente", declaró la FAI en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se trata del segundo accidente conocido del caza, propulsado por motores General Electric y crucial para los esfuerzos indios por modernizar su flota aérea, compuesta sonre todo por cazas rusos y exsoviéticos. El primer accidente se produjo durante un ejercicio en India en 2024.

El Gobierno de Dubái compartió una fotografía de los equipos de extinción de incendios rociando los restos humeantes. Los equipos de emergencia estaban gestionando la situación in situ.

El accidente se produjo durante el último día de la exhibición aérea, el mayor evento de aviación de Oriente Medio, que comenzó el lunes.

Con información de Reuters