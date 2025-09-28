Policía india abre caso contra el partido del actor y político Vijay tras estampida letal

Una insignia con la cara del actor y político Vijay, junto a zapatillas y otras pertenencias abandonadas por la gente tras la estampida ocurrida en un mitin del partido Tamilaga Vettri Kazhagam en el distrito Karur de Tamil Nadu, India.

La policía india abrió una causa penal contra los líderes del partido político del actor tamil Vijay tras una estampida en su mitin en la que murieron 39 personas, según informó el domingo un alto cargo policial.

Entre los fallecidos había niños y más de 50 personas resultaron heridas en la estampida del sábado en el estado sureño de Tamil Nadu, donde Vijay estaba haciendo campaña para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) de cara a las elecciones estatales de principios del próximo año.

La policía de Tamil Nadu presentó el caso, el primer paso hacia posibles cargos, "contra los altos dirigentes del partido TVK, Bussy Anand, Nirmal Kumar y V.P. Mathiyalagan, y la investigación está en marcha", declaró a Reuters el alto cargo policial V. Selvaraj.

"En un principio, TVK había solicitado permiso para una reunión de 10.000 personas, pero el número real de asistentes fue más del doble", explicó.

Vijay, uno de los actores más rentables del cine tamil desde hace tres décadas, ha atraído a multitudes desde que lanzó su partido el año pasado. Se declaró "desconsolado" por la estampida en el distrito de Karur y prometió apoyo a las familias de las víctimas.

El ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, anunció una indemnización de un millón de rupias (11.300 dólares) por familia. El estado nombró una comisión dirigida por un juez jubilado para investigar la causa de la estampida.

Durante el mitin, las imágenes de los medios locales mostraron a miles de personas rodeando un gran vehículo de campaña sobre el que Vijay estaba hablando. Se le vio lanzar botellas de agua a los seguidores que se desmayaban y pedir ayuda a la policía cuando la multitud se volvió incontrolable.

(Escrito por Swati Bhat; editado en español por Carlos Serrano)