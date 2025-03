Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego con Rusia por 30 días. La iniciativa fue barajada durante la reunión que las delegaciones de ambos países en Arabia Saudita e incluye recuperar la ayuda militar estadounidense y la explotación de recursos minerales en el territorio ucraniano. "Nuestra posición sigue siendo absolutamente clara: Ucrania busca la paz desde el primer segundo de esta guerra y queremos hacer todo lo posible para lograrla lo antes posible y de forma fiable, para que la guerra no vuelva", expresó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje en sus redes sociales en el que aclaró cuáles fueron los tres puntos clave que propuso su país.

La información la dio a conocer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; que dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "quiere ponerle fin a esta guerra sangrienta". El alto funcionario estadounidense agradeció a las autoridades sauditas por haber dado lugar a que la reunión que consideró "un paso decisivo en este proceso". Además, adelantó que llevarán la misma propuesta a Rusia: "Esperemos que digan que sí a la paz", sostuvo.

Por lo que se supo hasta ahora, Washington también se comprometió a volver a suministrar ayuda e información militar a Ucrania interrumpida como medida de presión a Kiev.

"Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de EEUU de declarar un alto el fuego inmediato de 30 días que puede extenderse con el acuerdo mutuo de las partes y que está sujeto a la aceptación y consiguiente implementación por parte de la Federación Rusa", se lee en la declaración. El comunicado conjunto también resaltó la importancia de tomar, durante el alto el fuego propuesto, medidas humanitarias como "el intercambio de los prisioneros de guerra, la liberación de los civiles detenidos y el retorno de los niños ucranianos transferidos a la fuerza" a territorios bajo control ruso o a la Federación Rusa.

Ambas delegaciones acordaron además nombrar a sus respectivos equipos de negociadores para un proceso de paz con Rusia.

Por otro lado, Washington y Kiev firmarán "lo más pronto posible" el acuerdo para la explotación conjunta de los recursos minerales ucranianos que debe permitir "la expansión de la economía de Ucrania", que el país invadido por Rusia reciba garantías de "prosperidad y seguridad a largo plazo" y que EEUU recupere el dinero gastado en apoyar a Ucrania durante esta guerra. Esta idea ya había sido barajada por Zelensky que, en medio de la desesperación por seguir teniendo apoyo de Estados Unidos, ofreció hacer un "intercambio de territorios" con Rusia y la entrega de tierras para la explotación minera así como la reconstrucción de las ciudades devastadas por la guerra a empresas estadounidenses.

La declaración hace constar, además, que Ucrania pidió en la reunión que Europa sea incluida en el proceso de paz.

Los tres puntos clave de Ucrania

"Ucrania propuso tres puntos clave", aseguró Zelenski en el mensaje que difundió en sus redes sociales tras manifestar que su posición es "absolutamente clara" y que su país "busca la paz desde el primer segundo de esta guerra y queremos hacer todo lo posible para lograrla lo antes posible y de forma fiable, para que la guerra no vuelva".

En esa línea enumeró:

"Silencio en los cielos", lo que consiste en detener los ataques con misiles, bombas y drones de largo alcance";

"Silencio en el mar";

Medidas reales de fomento de la confianza en toda esta situación, en la que se está llevando a cabo la diplomacia, "lo que significa principalmente la liberación de prisioneros de guerra y detenidos, tanto militares como civiles, y el regreso de los niños ucranianos que fueron transferidos por la fuerza a Rusia", dijo.

"Durante las conversaciones de hoy, la parte estadounidense propuso dar un primer paso aún más grande: un alto el fuego provisional completo de 30 días, que no sólo detenga los ataques con misiles, aviones no tripulados y bombas, no sólo en el Mar Negro, sino también a lo largo de toda la línea del frente. Ucrania está dispuesta a aceptar esta propuesta; la consideramos un paso positivo y estamos dispuestos a adoptarla. Ahora, le corresponde a Estados Unidos convencer a Rusia de que haga lo mismo. Si Rusia acepta, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato", cerró.