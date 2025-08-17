Líderes europeos acompañarán a Zelensky en la reunión con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, confirmó este domingo que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajarán a Washington el lunes para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. La reunión se dará unos días después del encuentro entre Trump y el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.

“Por solicitud del presidente Zelensky, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, escribió von der Leyen en la red social X.

El Gobierno alemán anunció este domingo que el canciller de ese país, Friedrich Merz, viajará a Washington el lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelensky en las conversaciones con Trump. Se espera que Merz discuta el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarán las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.

La Presidencia francesa también informó a la prensa que el primer mandatario, Emmanuel Macron, irá a Washington el lunes junto con Zelensky, misma decisión que tomó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, según indicó la agencia de noticias ANSA.

Otros líderes que viajarán a la capital estadounidense son el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Lo que dejó la cumbre Trump - Putin

El viernes, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una reunión en Alaska que duró casi tres horas, con el objetivo de buscar soluciones para el conflicto en Ucrania. Aunque ambos mandatarios reconocieron avances en la negociación, no consiguieron alcanzar un acuerdo de alto al fuego.

"Somos vecinos cercanos", precisó Putin al describir la distancia geográfica entre Estados Unidos y Rusia y expresar su satisfacción al ver a su par norteamericano. Asimismo, señaló que el diálogo era necesario para "salir de la confrontación". Coincidió con Trump en que "la seguridad de Ucrania debe ser garantizada" y anhela que "llegue la paz en Ucrania" tras el acuerdo. Lanzó un aviso al respecto: "Esperamos que Kiev y las capitales europeas vean esto como algo constructivo".

Por su parte, Trump hizo hincapié en que "hubo puntos de acuerdo" entre él y Putin, además de que celebró haber tenido "una reunión muy productiva" con el mandatario ruso, con quien tiene "una relación fantástica". Después de la reunión en Alaska, Zelensky, quien no estuvo invitado al encuentro del viernes, confirmó la reunión con Trump en Washington para el lunes, en la que estarán los otros líderes europeos.