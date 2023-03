Guerra Rusia Ucrania: la Corte Penal Internacional ordenó la detención de Putin

Lo acusó por la deportación de niños ucranianos a territorio ruso desde zonas ocupadas en Ucrania. El Kremlin desconoció la orden.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este viernes que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia tras el inicio de la guerra en febrero de 2022.

También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

"Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados", señala el tribunal internacional en la orden.

En ese sentido, el tribunal internacional adujo que es posible endilgarle a Putin su directa responsabilidad individual "por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos", según explicó la propia CPI en el comunicado oficial con el que dio a conocer la orden de detención contra el presidente ruso.

Lvova-Belova, en tanto, fue "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)" de las partes ocupadas de Ucrania, según la CPI.

Rusia consideró "nula" la orden de detención de la CPI contra Putin

Poco después de conocidas las órdenes de detención, que fueron calificadas como "nulas" y "sin sentido", por el Kremlin, la portavoz de la cancillería María Zajárova dijo que "no tienen ninguna importancia para Rusia".

"Las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal", escribió Zajárova en su cuenta de Telegram. En ese sentido, argumentó que "Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que "no tiene obligaciones" respecto a las decisiones que tome el tribunal.

En el mismo sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que "Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho".

Las autoridades ucranianas, en tanto señalaron que es "solo el inicio" de la justicia que enfrentará el mandatario ruso por sus crímenes.

Con información de Télam