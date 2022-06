Hay consenso total en la Unión Europea para el ingreso de Ucrania al bloque

Lo aseguró el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, a tres días de la cumbre en Bruselas que deberá adoptar una posición formal del bloque que, en caso de darse, sería el primer paso de un proceso que llevará varios años.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) respaldaron plenamente la concesión a Ucrania del estatus de candidato a la adhesión al bloque, según informó el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune.



Al término de una reunión de cancilleres de la UE en Luxemburgo, el ministro francés confirmó que había un "consenso total" para avanzar con ese reconocimiento "tan pronto como sea posible", a tres días de una cumbre en Bruselas que deberá adoptar una posición formal del bloque. "Es un debate que ahora está en manos de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE", agregó, citado por la agencia de noticias AFP.



La Comisión Europea se había pronunciado del viernes, en tiempo récord, en favor de conceder esa condición a Ucrania y Moldavia, y el acuerdo a ser sellado en la cumbre de esta semana sería el primer paso de un proceso que normalmente lleva varios años. "No hay ni un solo país que tenga un problema con la propuesta. Vamos a demostrar una gran unanimidad", dijo hoy el canciller de Luxemburgo, Jean Asselborn, sin ofrecer mayores detalles.



En tanto, el canciller de Dinamarca, Jeppe Kofod, dijo que su país "apoya plenamente" la concesión de la condición de candidato a Ucrania, pese a que el Gobierno danés había expresado reservas sobre las dos candidaturas. "Hay muchas obligaciones que deben cumplir" los dos países interesados en la adhesión, y "trabajaremos en asociación con ellos" para lograrlo, afirmó.

Por su parte, Beaune, dijo que "está surgiendo un consenso" entre los 27 miembros del bloque al tiempo que subrayó que el debate sobre la ampliación de la UE "no debe poner en entredicho la trayectoria europea de los Balcanes Occidentales". Cuatro países de la región de los Balcanes (Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania) son candidatos a la adhesión y aún esperan su turno.



Nunca una recomendación de la Comisión Europea había sido tan rápida sobre un pedido de candidatura, una urgencia que se sostiene en la invasión que inició Rusia desde hace casi cuatro meses, y que se inscribe en el apoyo dado por los europeos a este país frente a Moscú.



Aunque Rusia había dicho que seguiría con "especial atención" este acercamiento de Ucrania a formar parte de la UE, más tarde el presidente Vladimir Putin remarcó que su país no tiene “nada en contra” de la llegada de Kiev al bloque regional.



"No tenemos nada en contra; adherir a uniones económicas es una decisión soberana. Es un asunto suyo, un asunto del pueblo ucraniano. A diferencia de la OTAN, la UE no es una alianza militar", señaló Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Aún así, Putin también afirmó que si Ucrania es finalmente admitida en la UE, "se convertirá en una semicolonia" de los países occidentales. "Esta es mi opinión", sentenció.

Con información de Télam