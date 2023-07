El FMI estima un aumento del 15% de los precios internacionales de granos, si no hay acuerdo entre Rusia y Ucrania

El economista en jefe del Fondo alertó sobre una nueva escalada de precios, luego de los aumentos de los últimos días, disparados por el vencimiento del acuerdo entre Kiev y Moscú, que había permitido seguir exportando granos desde Ucrania en medio de la guerra.

Los precios internacionales de los granos podrían incrementarse hasta un 15% si no se restaura el acuerdo entre Rusia y Ucrania que permitía a esta última exportar su producción de forma segura a través del Mar Negro, indicó este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Está muy claro que la iniciativa de granos del Mar Negro fue muy instrumental en asegurar que haya habido una amplia oferta de granos en el mundo en el último año”, afirmó el economista en jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas a la prensa, en declaraciones citadas por la agencia Bloomberg.

En ocasión de la actualización del informe de Perspectivas Mundiales del Fondo, Gourinchas explicó que “las mismas mecánicas” del acuerdo de granos “funcionan de forma contraria”, por lo que “es probable que esto presione al alza a los precios de los alimentos”. Si bien el FMI aún se encuentra analizando los efectos de la decisión de Rusia de no renovar el acuerdo, Gourinchas estimó que un rango de entre 10% y 15% de aumento en los precios internacionales de los granos “es una estimación razonable”.

Rusia dio por finalizado el acuerdo de exportaciones de granos con Ucrania la semana pasada, a poco de cumplirse un año del mismo y de iniciarse la nueva cosecha en suelo ucraniano, lo cual incrementó la incertidumbre en lo que respecta a la oferta mundial de alimentos. Moscú denunció que la ruta de exportación se utilizaba para ingresar armas y material bélico para las fuerzas ucranianas y, además, reclamó que las potencias occidentales seguían bloqueando la venta de sus fertilizantes en el mundo.

La importancia del acuerdo para el mundo

Los precios de los granos, además, sufrieron otra presión al alza esta semana luego de que Rusia atacara diversos puertos ucranianos en el rio Danubio. El acuerdo establecía un corredor seguro en el Mar Negro, lo cual permitió –durante su vigencia- sacar de la zona de conflicto casi 33 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinados a la población de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.

El desbloqueo fue clave para bajar los precios mundiales en el trigo, maíz, cebada y aceite de girasol, tras las escalada que atravesaron al iniciarse la guerra en febrero del año pasado.

La posibilidad de que se reanude el pacto es imposible porque no se cumplen las obligaciones con Rusia, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones citadas por la agencia Sputnik. "Desgraciadamente, en este momento es imposible volver a este acuerdo porque no se cumple, de facto, nunca se cumplió. Por lo tanto, no es posible", aseveró Peskov.

La posición de Rusia

Rusia argumenta que Ucrania presuntamente se encontraba utilizando los corredores creados para el transporte de granos para movilizar tropas y armamento. El Kremlin aseguró que, más allá de que el convenio por la salida de cereales de Ucrania no continúe, está dispuesto a enviar grano y fertilizantes a los países africanos de forma gratuita o mediante contratos comerciales.

"Rusia cumplirá con sus compromisos, y contamos con los instrumentos y las capacidades para hacerlo, y entregará grano, fertilizantes a los países africanos que lo necesitan con urgencia, tanto de forma comercial como gratuita", dijo la presidenta del Consejo de la Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko.

Con información de Télam