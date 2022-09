La UE pidió a todo el bloque redoblar el apoyo a Ucrania con armas

La Unión Europea ya dispuso 3.000 millones de euros para el apoyo militar al país invadido por Rusia.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, reclamó este martes a los ciudadanos europeos que "no desfallezcan" en su apoyo a Ucrania. En ese sentido, destacó que el Ejército ucraniano se lanzó a una contraofensiva que está haciendo retroceder a las tropas rusas, por lo que hay que "redoblar" el apoyo militar a Kiev. En una intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el jefe de la diplomacia europea señaló que la contraofensiva ucraniana en el flanco oriental está teniendo "un éxito mayor de lo esperado" y pidió aprovechar el momento para aumentar la asistencia.

"Aprovecho para dirigirme a los ciudadanos europeos, para que no flaqueen en el apoyo a los ucranianos. No es momento de debilitar el apoyo, debemos de mantenerlo para llegar a la situación para resolver el conflicto de una forma que permita proteger la integridad y soberanía de Ucrania", dijo en un turno de preguntas y respuestas con eurodiputados sobre la marcha del conflicto en Ucrania. El Alto Representante consideró que los avances del Ejército ucraniano en el terreno demuestran que la estrategia de suministrar armas a Kiev "es la buena y hay que continuar aplicándola". "No es el momento de desfallecer, sino de redoblar los esfuerzos. Las guerras se ganan con armas".

Para Borrell, el presidente ruso, Vladimir Putin, está a la espera de que el apoyo europeo decaiga ante el pulso energético y el aumento de los precios del gas y la electricidad, por lo que Europa se debe mantener "firme" puesto que nadie pensaba que seis meses después de lanzar la ofensiva contra el país vecino, el Ejército ruso pasaría a estar a la defensiva.

Las campañas ucranianas están teniendo como resultado el rápido avance de sus tropas en la zona de Jarkov, donde aseguran haber acabado con 350 efectivos rusos solo en la jornada de ayer. La Presidencia de Ucrania ha apuntado que "la liberación de Donetsk y Lugansk generará un efecto dominó, el colapso del frente ruso y la desestabilización política en Rusia".

Más fondos de la UE para enviar armas

Sobre el papel de la UE como suministrador de armamento a las fuerzas ucranianas, Borrell insistió en que el papel del continente es mantener este respaldo "sin desmayo", independientemente de lo que hagan otros aliados como Estados Unidos. En esa línea, anunció que "en los próximos días" propondrá a los Veintisiete otra partida del Mecanismo Europeo para la Paz para financiar el envío de armas a Ucrania, que ya suma 3.000 millones de euros los fondos puestos a disposición. Hasta el momento, la UE aprobó cinco rondas, de 500 millones cada una, en el marco del instrumento que libera fondos aportados por los Estados miembros para costear la compra de armas que se envían a Ucrania.

