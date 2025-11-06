España ordena el confinamiento de aves de corral ante el riesgo de gripe aviar

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de ensayo etiquetados con las palabras "Gripe aviar"

ers) -España exigirá el confinamiento de las aves de corral en las zonas de alto riesgo a partir del 10 de noviembre para evitar la propagación de la gripe aviar, según anunció el jueves el Ministerio de Agricultura, tras el aumento de los brotes en toda Europa y la detección de varios casos nuevos a nivel local.

Las medidas son cautelares y se adoptan después de que el nivel de riesgo haya aumentado en las últimas semanas, según el Ministerio, citando un creciente número de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y centro de Europa.

Las nuevas normas prohíben la cría de aves de corral al aire libre, compartir fuentes de agua con aves silvestres y el uso de patos y gansos junto con otras especies.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La medida sigue a órdenes similares de confinamiento en Irlanda, Francia y Reino Unido en las últimas semanas, a medida que aumentan los casos con el regreso de las aves migratorias a Europa para pasar el invierno boreal.

Con información de Reuters