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Grecia

Grecia moviliza a bomberos, aviones y helicópteros para combatir incendio en la isla de Eubea

20 de junio, 2026 | 16.01

​Las autoridades griegas ordenaron el sábado la evacuación ‌de dos ‌localidades de la isla de Eubea y desplegaron a decenas de bomberos, aviones y helicópteros para combatir un gran incendio forestal ​en ⁠la zona.

En un comunicado, ‌el cuerpo de bomberos ⁠del país ⁠indicó que 88 bomberos y voluntarios están trabajando para extinguir ⁠el incendio. También se ​han desplegado ocho ‌aviones y seis ‌helicópteros para colaborar en ⁠las labores de extinción.

Las autoridades indicaron que pidió a los residentes de ​dos ‌comunidades en peligro que evacúen la zona.

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Los fuertes vientos del norte están provocando nuevos incendios, ⁠según informó el cuerpo de bomberos.

Grecia y otros países mediterráneos se encuentran en una zona considerada por los científicos como un punto caliente ‌de incendios forestales, donde estos son habituales durante los veranos calurosos y secos.

Estos incendios se han vuelto más ‌destructivos en los últimos años debido a un clima ‌en rápida ⁠evolución, lo que ha suscitado llamados a ​adoptar un nuevo enfoque.

Con información de Reuters

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