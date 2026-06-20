Imagen de archivo de hidroaviones de extinción de incendios recogiendo agua para apagar un incendio que arde en la zona de Feneos, visto desde la localidad de Nauplia, en el Peloponeso, Grecia.

​Las autoridades griegas ordenaron el sábado la evacuación ‌de dos ‌localidades de la isla de Eubea y desplegaron a decenas de bomberos, aviones y helicópteros para combatir un gran incendio forestal ​en ⁠la zona.

En un comunicado, ‌el cuerpo de bomberos ⁠del país ⁠indicó que 88 bomberos y voluntarios están trabajando para extinguir ⁠el incendio. También se ​han desplegado ocho ‌aviones y seis ‌helicópteros para colaborar en ⁠las labores de extinción.

Las autoridades indicaron que pidió a los residentes de ​dos ‌comunidades en peligro que evacúen la zona.

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Los fuertes vientos del norte están provocando nuevos incendios, ⁠según informó el cuerpo de bomberos.

Grecia y otros países mediterráneos se encuentran en una zona considerada por los científicos como un punto caliente ‌de incendios forestales, donde estos son habituales durante los veranos calurosos y secos.

Estos incendios se han vuelto más ‌destructivos en los últimos años debido a un clima ‌en rápida ⁠evolución, lo que ha suscitado llamados a ​adoptar un nuevo enfoque.

Con información de Reuters