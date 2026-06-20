Grecia moviliza a bomberos, aviones y helicópteros para combatir incendio en la isla de Eubea

Las autoridades griegas ordenaron el sábado la evacuación de dos localidades de la isla de Eubea y desplegaron a decenas de bomberos, aviones y helicópteros para combatir un gran incendio forestal en la zona.
En un comunicado, el cuerpo de bomberos del país indicó que 88 bomberos y voluntarios están trabajando para extinguir el incendio. También se han desplegado ocho aviones y seis helicópteros para colaborar en las labores de extinción.
Las autoridades indicaron que pidió a los residentes de dos comunidades en peligro que evacúen la zona.
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Los fuertes vientos del norte están provocando nuevos incendios, según informó el cuerpo de bomberos.
Grecia y otros países mediterráneos se encuentran en una zona considerada por los científicos como un punto caliente de incendios forestales, donde estos son habituales durante los veranos calurosos y secos.
Estos incendios se han vuelto más destructivos en los últimos años debido a un clima en rápida evolución, lo que ha suscitado llamados a adoptar un nuevo enfoque.
Con información de Reuters