Seis candidatos conservadores pasaron a la siguiente ronda de votación para suceder a Boris Johnson

(Agrega resultado de votación)

Los diputados del Partido Conservador británico redujeron hoy a seis el número de aspirantes a ocupar el lugar de primer ministro, luego de celebrar la primera ronda de votaciones, y colocaron al exministro de Finanzas Rishi Sunak a la cabeza de la carrera por suceder a Boris Johnson, quien anunció su renuncia la semana pasada salpicado por una serie de escándalos y tras una oleada de dimisiones en su Gobierno.

Johnson, en el poder desde 2019, anunció la semana pasada que dejaba de ser el jefe de los conservadores, pero que seguirá al frente del Gobierno de manera interina hasta que el partido elija un sucesor, el cual pasará a ser también primer ministro porque la agrupación tiene mayoría en el Parlamento.

El nuevo líder conservador y jefe de Gobierno británico saldrá de un proceso de elección interna de varios días en el que se irán eliminando candidatos en sucesivas votaciones, de las que participarán primero parlamentarios y, cuando solo queden dos aspirantes, los afiliados del partido, que votarán por carta.

Los diputados conservadores votaron hoy entre ocho candidatos, de los cuales seis superaron los 30 votos que les permitieron pasar a la siguiente vuelta.

Sunak, que dimitió la semana pasada, desencadenando una ola de renuncias que terminaron con el mandato de Johnson, lidera la competencia con 88 votos, informó la agencia de noticias AFP.

Le sigue la secretaria de Estado para el Comercio Exterior, Penny Mordaunt, con 67 votos, y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss, que obtuvo 50 sufragios.

Los resultados fueron anunciados por Graham Brady, responsable del comité que organiza la votación.

La exministra británica de la Igualdad Kemi Badenoch recibió 40 votos, el diputado Tom Tugendhat 37 y la abogada general del Estado Suella Braverman 32.

Tanto el exministro de Salud Jeremy Hunt como el nuevo ministro de Economía, el iraquí Nadhim Zahawi, fueron los que quedaron eliminados.

La siguiente ronda de votación será este jueves. El objetivo es que en las próximas semanas queden sólo dos contendientes.

La dirección del partido dijo ayer que el ganador de la interna se dará a conocer el 5 de septiembre próximo.

Pero Johnson sugirió que el nuevo líder podría ser elegido por "aclamación" antes de la próxima semana, si los dos últimos candidatos llegan a un acuerdo entre ellos. De todas formas, los favoritos en disputa para convertirse en primer ministro ya descartaron esta opción.

Pese a que Johnson afirmó que se mantendría al margen, sus cuadros más leales se han lanzado en picada contra el favorito Sunak, y apuntalaron la candidatura de Truss.

Durante su penúltima sesión de preguntas en el Parlamento como primer ministro el miércoles, Johnson dijo que se iba "con la frente en alto".

"Es cierto que no me voy en el momento que he elegido, pero estoy orgulloso del trabajo en equipo y también estoy orgulloso del liderazgo que he ejercido", afirmó hoy ante los diputados en la Cámara de los Comunes.

Por su parte, el opositor Partido Laborista intentó obligar a la Cámara de los Comunes a votar una moción de censura contra Johnson para expulsarlo antes del cargo, pero el Gobierno se negó a dar el tiempo para debatir la iniciativa en el Parlamento.

Frente a esa iniciativa, la secretaria de prensa de Johnson dijo que el gobierno presentó una moción de confianza programando el debate para el lunes, tras rechazar un intento de la oposición laborista.

El líder laborista Keir Starmer indicó que Johnson está "totalmente perdido por este final amargo", pero que puede conformarse con el hecho de que ya no tiene que seguir las reglas como lo hace todo el resto, en una referencia al escándalo del "partygate", por las fiestas celebradas durante el confinamiento, y otras polémicas durante su gobierno.

Mientras tanto, los candidatos ya comenzaron con sus campañas con promesas de recortes de impuestos y reducción de la deuda y la inflación.

Mordaunt, a quien se considera ambiciosa y popular entre los parlamentarios conservadores, afirmó hoy que es la candidata "a la que más temen los laboristas" y la que tiene más probabilidades de ganar las elecciones para los conservadores.

Prometió controlar la inflación, recortar a la mitad el IVA sobre el combustible en los surtidores y gastar la misma cantidad de dinero, solo que distribuido de manera diferente.

Por su parte, Truss, la ministra de Relaciones Exteriores, también popular en el partido, dijo al diario Daily Telegraph que "comenzaría a reducir los impuestos desde el primer día" si se convirtiera en primera ministra.

Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, se comprometió a reducir el impuesto sobre el combustible.

En la misma línea, Braverman dijo que la prioridad para un nuevo gobierno es "recortar algunos impuestos", el gasto público y reducir el tamaño del Estado.

Badenoch prometió no entrar en una "guerra de promesas" de recortes de impuestos.

Sunak, por su parte, a diferencia con los otros candidatos, se mantiene firme al resistir los recortes de impuestos, argumentando que esto provocaría un aumento de los precios y advirtiendo contra contar "cuentos de hadas" a los votantes.

Con información de Télam