Fujimori mantiene una ventaja pírrica sobre Sánchez en la segunda vuelta en Perú

El conteo de votos en Perú confirmó que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene, hasta este viernes, una ventaja de 1.303 votos sobre el postulante izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, con el 98,25 % de las actas de sufragio contabilizadas.

Los votos que restan contabilizar permanecen bajo observación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendría todavía 152 actas para chequear. La distancia entre ambos candidatos es de centésimas desde el comienzo del conteo el lunes pasado.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), candidata de Fuerza Popular, tiene hasta ahora el 50,004 % de los sufragios, con 9.036.046 votos, mientras que su contraparte de Juntos por el Perú tiene el 49,996 %, con 9.034.743 votos, de acuerdo al reporte más reciente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De un total de 92.766 actas de votación, sólo nueve están pendientes de ingresar en el cómputo final , mientras que 1.607 fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para resolver las observaciones presentadas en las mesas de sufragio.

En paralelo, alrededor de 152 fueron derivadas a la instancia de recuento de votos. Además, cuatro de esos expedientes ya atravesaron las audiencias públicas necesarias para avanzar con ese procedimiento, un paso clave antes de la resolución definitiva de cada caso. La definición de la elección presidencial dependerá ahora de los resultados que surjan de esas 152 actas y de otras que eventualmente puedan sumarse al recuento.

Keiko se ilusiona y mantiene la expectativa mientras que Sánchez llamó a la "prudencia y tranquilidad"

En este contexto, Fujimori aseguró que recibe y espera con "serenidad y mucha gratitud" los resultados finales de la segunda vuelta, que actualmente la muestran con ventaja sobre su rival, Sánchez. La dirigente de Fuerza Popular recordó además que el postulante de izquierda se comprometió públicamente a respetar el resultado de las urnas y pidió a la ciudadanía "mantener la calma" hasta que concluya el escrutinio.

Desde el espacio Juntos por el Perú también llamaron a la prudencia. Su secretario general, Ernesto Zunini, afirmó que tomaron con "tranquilidad" los últimos datos del conteo, pese a que Sánchez pasó al segundo lugar, y ratificó que respetarán la voluntad popular. Sin embargo, aunque Zunini dijo que "la gente está en su derecho de movilizarse" ante los anuncios de manifestaciones de sus seguidores en varias ciudades de Perú, también pidió "calma" para que el proceso electoral concluya "sin ningún tipo de incidencias" ni conflictos.