Para la ONU, el reconocimiento de un Estado palestino es "inútil" sin un alto el fuego en Gaza

El titular de la Unrwa, la principal agencia de la ONU en la Franja de Gaza, Philippe Lazzarini, advirtió que el reconocimiento del Estado de Palestina, como anunciaron varias potencias occidentales como Reino Unido, Canadá. Australia y Portugal, es "inútil" si no está acompañado con un alto el fuego en el devastada Gaza, el territorio palestino que Israel está bombardeando y bloqueando sin tregua desde hace casi dos años.

"Este reconocimiento debe estar acompañado por un compromiso genuino a un proceso de paz en la región", según afirmó Lazzarini en una entrevista en la previa de la Asamblea General de la ONU, que reunirá en Nueva York a la mayoría de los líderes del mundo esta semana.