Mientras el mundo sigue denunciando el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprieta el acelerador y ya entró con sus tropas a la Ciudad de Gaza, donde amenaza con expulsar al más del millón de personas que buscan refugio allí después de casi dos años de ofensiva militar israelí y del bloqueo militar que está provocando una hambruna masiva. Las autoridades locales informan más de 64.000 muertos, más de 100.000 heridos y un números similar de desaparecidos. En este contexto de creciente tensión, Israel bombardeó -literalmente- el último diálogo de paz y varias potencias occidentales -como Reino Unido, Australia, Portugal, Canadá y Francia, entre otros- anunciaron que reconocerán al Estado de Palestina. El minuto a minuto del conflicto.
Para la ONU, el reconocimiento de un Estado palestino es "inútil" sin un alto el fuego en Gaza
Lo advirtió el titular de la Unrwa, la principal agencia de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, luego que Reino Unido, Canadá y Australia se sumaran a otras potencias occidentales como Francia en su decisión de reconocer a Palestina.
El titular de la Unrwa, la principal agencia de la ONU en la Franja de Gaza, Philippe Lazzarini, advirtió que el reconocimiento del Estado de Palestina, como anunciaron varias potencias occidentales como Reino Unido, Canadá. Australia y Portugal, es "inútil" si no está acompañado con un alto el fuego en el devastada Gaza, el territorio palestino que Israel está bombardeando y bloqueando sin tregua desde hace casi dos años.
"Este reconocimiento debe estar acompañado por un compromiso genuino a un proceso de paz en la región", según afirmó Lazzarini en una entrevista en la previa de la Asamblea General de la ONU, que reunirá en Nueva York a la mayoría de los líderes del mundo esta semana.