La relación entre Francia y Reino Unido no pasa por su mejor momento. Tras la salida del país ingles de la Unión Europea, se reconfiguró las relaciones políticas y economías en "el viejo continente". Ahora, Las dos potencias europeas se encuentran en un conflicto que llegó al punto de que ambos desplegaron patrulleros en la isla anglófona de Jersey, en el Canal de la Mancha, cuyo puerto está bloqueado por pescadores franceses para protestar por las condiciones de pesca impuestas tras el Brexit.

Según consignaron las agencias EFE y AFP, entre 50 y 60 barcos navegaban este jueves desde las 7 (hora local, 5 GMT) frente al puerto de Saint Helier, mientras que otros estaban en camino. Ante la protesta, el gobierno británico desplegó dos navíos de guerra a la zona, los patrulleros HMS Severn y Tamar, para “supervisar la situación”. El gobierno de Boris Jhonson le bajó el tono y aclaró que el envío de un buque de guerra es “una medida estrictamente preventiva, de acuerdo con el gobierno de Jersey”.

Francia, por su parte, envió a la zona, dos buques más pequeños, la patrullera costera Athos y el buque de asuntos marítimos Themis, para garantizar “la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar”, según las autoridades. "Las maniobras británicas no deben intimidarnos”, enfatizó el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, a la agencia AFP.



París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca. Los pescadores franceses advirtieron que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias A esta situación, se suman las nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de la isla de Jersey, la mayor del Canal de la Mancha.

Las medidas crean nuevas normas de zonificación para las aguas cercanas a Jersey: “dónde pueden ir los barcos y dónde no”, así como el número de días que los pescadores pueden pasar en el mar y con qué maquinaria”, señaló el ministerio francés.

Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.

En tanto, Johnson se comunicó el miércoles con el ministro principal de la isla, John Le Fondré, y le aclaró que “cualquier bloqueo por parte de Francia estaría completamente injustificado”, según detalló un portavoz de Downing Street, despacho oficial del primer ministro.

Desde Francia, el martes, la ministra Asuntos Marítimos, Annick Girardin, advirtió que "podría cortar el suministro de electricidad a Jersey en represalia", una fuerte escalada condenada por el gobierno británico como “inaceptable.” Sin embargo, Beaune acusó a Gran Bretaña de no aplicar el acuerdo del Brexit que entró en vigor el 1 de enero y que garantizaba a los pescadores franceses el derecho a seguir trabajando en aguas británicas una vez que obtuvieran las licencias de las autoridades del Reino Unido.