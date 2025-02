El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este viernes en la Casa Blanca que nunca aceptará un simple alto el fuego con Rusia que no incluya garantías de seguridad porque sin estas "nunca funcionará". Las declaraciones las hizo con su par estadounidense, Donald Trump, al lado, quien no tardó en responderle: "O alcanzan un acuerdo o los dejamos solos". Los dos mandatarios mantuvieron un tenso cruce sobre el respaldo del país del norte al europeo en el conflicto que mantiene con Rusia.

Durante su comparecencia desde el Despacho Oval, Zelenski argumentó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "ha roto 25 veces un alto el fuego" y apuntó que "cuando se hable de garantías de seguridad, cuando los europeos estén listos para enviar contingentes, van a necesitar el respaldo de Estados Unidos".



"Sabemos que Francia y el Reino Unido ya muestran su apoyo, y sabemos que Europa está preparada, pero sin EE.UU. no estarán preparados para tener la fortaleza que necesitamos", explicó Zelenski, que recalcó su interés en seguir recibiendo de Washington suministros en materia de defensa aérea, la cual calificó como "la mejor del mundo".



No obstante, Trump evitó asegurar que Washington proveerá el llamado "respaldo" militar que Europa reclama para su futura e hipotética presencia en Ucrania una vez firmado un acuerdo de paz, y tampoco confirmó si se proveerá más apoyo armamentístico a Kiev, insistiendo en que antes de hablar de seguridad lo primero es firmar un tratado que ponga fin a las hostilidades.

"Si los dejamos solos, lucharán"

El momento más álgido se vivió cuando Trump advirtió que Ucrania tiene que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, o Washington pondrá fin a su apoyo al país, invadido por Rusia hace tres años. "Su gente es muy valiente, pero o alcanzan un acuerdo o los dejamos solos, y si los dejamos solos, lucharán", indicó Trump en la Casa Blanca, durante un enfrentamiento verbal. "Lucharán, pero no tienen las cartas" en mano, añadió.

"No está en una buena posición. No tiene las cartas ahora. Con nosotros la empieza a tener. Está jugando con las vidas de millones de personas. Está jugando con la tercera guerra mundial. Y lo que está haciendo es muy irrespectuoso con el país, con este", le espetó el magnate a su invitado.

El vicepresidente J.D Vance, que también participó del encuentro, se sumó al hostigamiento a Zelenski. "¿Dijo alguna vez 'gracias'?", le preguntó. "Varias veces", le respondió el ucraniano. "No, en esta reunión", restrucó el Vice, que le recordó que "fue a Pensilvania en campaña por la oposición el octubre, esperamos unas palabras de apreciación para Estados Unidos y el presidente que está tratando de salvar a su país".

Trump defendió a Vance, señalando que no está "hablando fuerte" y le lanzó a Zelenski. "Usted habló bastante. No está ganando esto".

Zelensky había señalado que Putin "rompió el alto el fuego, mató a nuestra gente, no intercambió prisioneros". "Nosotros firmamos el canje de prisioneros, pero él no lo hizo. ¿De qué tipo de diplomacia habla?", le preguntó al vice. Vance respondió que se trata de que la "llevará a su país a la destrucción". "Creo que es una falta de respeto que venga a la Oficina Oval y tratre de litigar esto frente a los medios estadounidenses".

Qué dijo Trump sobre el encuentro: no está listo

A través de sus redes sociales, Trump señaló que tuvo "una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca", en la que "se aprendió mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión".

"Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ", lanzó.

Y concluyó: “Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su adorado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz”.