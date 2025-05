Trump promulgó una ley que prohíbe difundir pornografìa generada con IA sin consentimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este lunes una ley que prohíbe la divulgación de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas con inteligencia artificial (IA). La ley va a contramano de las declaraciones de Trump sobre la libre expresión donde nada parece tener un freno. La nueva ley, festejada por su esposa Melania Trump, fue una iniciativa conjunta entre republicanos y demócratras.

El mandatario republicano firmó la norma durante un acto en los jardines de la Casa Blanca, acompañado por la primera dama quien apoyó esta legislación a lo largo de todo su proceso de tramitación. "Con el auge de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial, innumerables mujeres han sido acosadas con 'deepfakes' y otras imágenes explícitas distribuidas en contra de su voluntad", declaró Trump, quien advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión.

Trump promulgó la Ley de Retirada de Contenidos

Melania celebró que la ley representa "una victoria que ayudará a los padres y a las familias a proteger a sus hijos de la explotación en internet". La conocida como Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act), impulsada por el senador republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar, fue aprobada en abril por el Congreso con una amplio respaldo de ambos partidos.

La norma prohíbe la difusión deliberada en internet -o la amenaza de hacerlo- de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas por inteligencia artificial, como la pornografía 'deepfake'. Además, obliga a los sitios web y plataformas de redes sociales a eliminar dicho contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la solicitud de la víctima.