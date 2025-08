Trump amenazó con "tomar el control" de Washington D.C y federalizarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el arquitecto McCrery durante un paseo por la azotea de la Casa Blanca en Washington.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó una nueva provocación que tuvo como destinario la conducción política y los cuidadanos del distrito de Washington D.C. En un mensaje en su red social Truth Social, el presidente argumentó que la "delincuencia está fuera de control" en Washington D.C, que los jóvenes no le "temen" a las fuerzas del orden y que si la situación no cambia rápido avanzará y tomará el control federal de la ciudad. "Si esto continúa, ejerceré mis poderes y federalizaré esta ciudad. ¡Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo!", escribió en Thruth Social.

El distrito de Columbia, a donde pertenece la capital del país, Washington D.C, no es un estado sino que es un área bajo jurisdicción directa del gobierno federal. Sin embargo, en Washington sí hay una alcaldía a cargo de la demócrata Muriel Bowser, quien fue reelecta para su tercer mandato consecutio en 2022. Ella es la jefa del gobierno local, mientras que el gobierno federal de Trump junto con el Congreso tienen algunas competencias sobre el distrito.

Es por ello que el presidente afirmó que ante la crisis de inseguridad, no tendrá "más remedio" que "tomar el control". "Gobernarla como debe ser, advirtiendo a los criminales que ya no se saldrán con la suya. Quizás debería haberse hecho hace mucho tiempo, así este increíble joven, y tantos otros, no habrían tenido que sufrir los horrores de los delitos violentos", provocó Trump, quien también pidió bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

El gobernador de Texas ordenó arrestar a legisladores demócratas para tener quórum

El gobernador de Texas, Greg Abbot, pidió este martes arrestar a los legisladores demócratas que se se fueron del estado para evitar que la Legislatura de ese distrito consiga el quórum necesario para tratar la modificación de los distritos electorales.

El proyecto que generó la polémica es uno propuesto por el oficialismo, que busca rediseñar los distritos de forma tal que el Partido Republicano pueda conseguir cinco miembros para el Congreso federal más en las próximas elecciones de medio término: actualmente, tienen 25 de las 38 bancas del estado. Conseguir 30 escaños en la cámara baja de Washington permitiría definir la mayoría en una elección nacional disputada.

Para aspirar a pasar la iniciativa por la Legislatura local, los republicanos necesitan que dos tercios de los 150 diputados estén presentes. Ese número, actualmente, es imposible de alcanzar, ya que más de 50 demócratas abandonaron Texas para no asistir y que no los puedan obligar a ir con la policía local.