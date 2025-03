El gobierno de Estados Unidos anunció que retrasará hasta el 2 de abril la imposición de aranceles del 25% sobre los automóviles que entren en el país desde México y Canadá, informó la agencia de noticias EFE.

El martes, en la jornada previa a que la Casa Blanca tomara esta decisión, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, habló con directivos de los tres mayores fabricantes del sector automotriz oriundos de Estados Unidos que ensamblan vehículos en los dos países vecinos: General Motors (GM), Ford y Stellantis.

La conversación de Trump con el primer ministro de Canadá

En su red social Truth, Donald Trump informó que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. "Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntar qué se podía hacer con los aranceles", comenzó el mensaje que publicó el primer mandatario de Estados Unidos. "Le dije que muchas personas han muerto por fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me ha convencido de que se haya detenido. Me dijo que ha mejorado, pero le dije: 'Eso no es lo suficientemente bueno, no es suficiente'", siguió la publicación de Trump.

En su red social Truth, Donald Trump cruzó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Luego, el empresario y presidente estadounidense contó que la llamada "terminó de una manera 'algo' amistosa", e ironizó: "No pudo decirme cuándo van a ser las elecciones canadienses, lo que me dio curiosidad, ¿qué está pasando acá?. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este tema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!".

La respuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El martes, antes de que la Casa Blanca pospusiera los aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo público un comunicado en respuesta a la medida de Trump. "Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países", expresó Sheinbaum.

"Les invito el domingo 9 de marzo a las 12 del día al Zócalo de la Ciudad de México a una asamblea en la que presentaremos las acciones frente a la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de subir 25 por ciento los aranceles a las exportaciones de México. Nuestra fortaleza es el pueblo; juntas y juntos siempre salimos adelante", escribió la presidenta de México en su cuenta de X.