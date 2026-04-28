Estados Unidos emitirá pasaportes con la imagen de Trump

En esta imagen, publicada por el Departamento de Estado de EEUU se observa un pasaporte estadounidense con la imagen y la firma del presidente Donald Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que emitirá un número ‌limitado de pasaportes ‌conmemorativos con un retrato de Donald Trump, lo que constituye un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno incluye la imagen o el nombre del presidente en material oficial.

Los pasaportes se pondrán en circulación como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la ​Declaración de Independencia ⁠de Estados Unidos en julio, dijo el portavoz del ‌Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un ⁠comunicado en el que no ⁠se mencionaba que los pasaportes incluirían la imagen de Trump.

Las imágenes facilitadas por el Departamento de Estado mostraban ⁠el retrato de Trump en una página ​interior del pasaporte, frente a una ‌de la firma de la ‌Declaración de Independencia en 1776.

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"Estos pasaportes contarán con ⁠ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense el documento más seguro del mundo", ​dijo Pigott.

No ‌estaba claro si los ciudadanos estadounidenses podrán optar por no recibir el pasaporte conmemorativo, pero un funcionario del Departamento de Estado dijo que no se cobraría ninguna tasa adicional ⁠por recibir uno de los documentos de tirada limitada.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos también ha anunciado planes para una moneda de oro con la imagen de Trump para conmemorar el aniversario de la fundación del país, y el Departamento del Tesoro ha dicho ‌que los billetes llevarán la firma de Trump, la primera vez que un presidente en ejercicio firma el papel moneda estadounidense.

Desde que volvió al cargo a principios del año pasado, el Gobierno de Trump también ha ‌puesto su nombre a edificios destacados de Washington, a un tipo de buques de guerra de la Armada que ‌se va a ⁠construir, a un programa de visados para extranjeros adinerados, a un sitio web ​de medicamentos con receta gestionado por el Gobierno y a cuentas de ahorro federales para niños.

(Reportaje de Simon Lewis; edición en español de Javier López de Lérida)