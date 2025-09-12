Ajedrecistas israelíes se retiran de torneo del País Vasco en medio de disputa por bandera

Foto ilustrativa de las banderas de España e Israel

PARÍS, 12 sep - Siete ajedrecistas israelíes inscritos en un torneo español que comienza el viernes se retiraron del evento, dijeron los organizadores, quienes les habían comunicado que no competirían bajo su bandera nacional, alegando el conflicto de Gaza y expresando su solidaridad con los palestinos.

"Uno tras otro se han ido retirando y finalmente un nuevo, esta misma mañana, ha decidido no venir", dijo Miguel Ángel Olmo, presidente del Club de Ajedrez Sestao, que organiza el evento. "Hemos actuado conforme a la normativa internacional, pero les invitamos a no participar y les agradecemos su decisión".

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que no estaba disponible para hacer comentarios, dijo la semana pasada que no había sido consultada sobre el asunto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La FIDE no tenía conocimiento previo de esta decisión, no se pronunció al respecto ni fue consultada por los organizadores", señaló. "La FIDE condena enérgicamente cualquier forma de discriminación, incluida la basada en la nacionalidad y la bandera."

A diferencia de los rusos y bielorrusos, que desde 2022 se han visto obligados a competir sin sus colores nacionales debido a las sanciones, los israelíes no están sujetos a tales restricciones.

El evento de Sestao ha atraído a más de 250 jugadores de 33 países.

Las asociaciones locales programaron concentraciones en Sestao en apoyo de los palestinos, que el club también acogió con satisfacción.

"Nos parece muy bien que la celebren; tiene carácter informativo y explicativo de los pasos que hemos dado", dijo Olmo, quien añadió que el sábado se espera una manifestación más multitudinaria contra "lo que es un genocidio" y en apoyo del pueblo palestino.

Dijo que en el lugar de la manifestación se desplegarían las banderas de todos los países participantes, incluida Palestina, "como gesto simbólico de apoyo".

Con información de Reuters