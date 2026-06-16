España aprueba una inversión de 719 millones de euros en una gigafábrica de IA

España ha destinado 719 millones de euros (834 millones de dólares) a la construcción de una gigafábrica de inteligencia artificial con el fin de reducir su dependencia de la tecnología extranjera y garantizar que el desarrollo de la IA cumpla con la normativa europea, según informó el Gobierno el martes.
• La inversión convertirá al Gobierno en accionista de una empresa creada para presentar la candidatura de España a la convocatoria de propuestas de la Comisión Europea para su iniciativa InvestAI, que podría proporcionar financiación adicional.
• España presentará una candidatura con varias sedes que incluye ubicaciones en Cataluña y Madrid.
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• El proyecto tiene como objetivo dotar a España y a Europa de capacidad informática avanzada, y ayudar a las empresas locales a innovar y potenciar su competitividad, según informó el Gobierno.
• El ministro de Transformación Digital, Óscar López, dijo que la inversión en computación de alto rendimiento garantizará que los científicos españoles tengan acceso a una infraestructura que es costosa y escasa.
(1 dólar = 0,8620 euros)
(Reporte de Javi West Larrañaga; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)