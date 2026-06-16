España aprueba una inversión de 719 millones de euros en una gigafábrica de IA

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estrecha la mano del ministro de Transformación Digital, Óscar López Águeda, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, España

España ha destinado 719 millones de euros (834 millones ‌de dólares) ‌a la construcción de una gigafábrica de inteligencia artificial con el fin de reducir su dependencia de la tecnología extranjera y garantizar ​que el ⁠desarrollo de la IA ‌cumpla con la normativa ⁠europea, según informó ⁠el Gobierno el martes.

• La inversión convertirá al Gobierno en ⁠accionista de una empresa ​creada para presentar ‌la candidatura de ‌España a la convocatoria de ⁠propuestas de la Comisión Europea para su iniciativa InvestAI, que podría proporcionar ​financiación adicional.

• ‌España presentará una candidatura con varias sedes que incluye ubicaciones en Cataluña y Madrid.

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• El ⁠proyecto tiene como objetivo dotar a España y a Europa de capacidad informática avanzada, y ayudar a las empresas locales a innovar y potenciar su ‌competitividad, según informó el Gobierno.

• El ministro de Transformación Digital, Óscar López, dijo que la inversión en computación de ‌alto rendimiento garantizará que los científicos españoles tengan acceso a una ‌infraestructura ⁠que es costosa y escasa.

(1 dólar = 0,8620 euros)

(Reporte ​de Javi West Larrañaga; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)