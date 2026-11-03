Elecciones en Estados Unidos 2026: ¿Quién gana los comicios de medio término, según las encuestas?

Las encuestas previas a las elecciones de medio término (midterms) en Estados Unidos muestran una clara ventaja para el Partido Demócrata, que se perfila a arrebatarle al Partido Republicano el control de ambas cámaras del Congreso.

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Impulsada por un desplome en la aprobación de la Casa Blanca y una alta motivación en el electorado opositor, la tendencia perfila lo que los analistas políticos ya denominan una eventual "ola azul" en las urnas.

El panorama en la Cámara de Representantes: proyecciones y promedios nacionales

En la Cámara Baja —donde se renuevan los 435 escaños y la mayoría absoluta requiere 218 bancas— los agregadores estadísticos y las grandes encuestas nacionales ubican a la oposición con ventaja:

Promedio nacional ( Generic Congressional Ballot ): Las mediciones de octubre elaboradas de forma conjunta por medios y encuestadoras como Reuters/Ipsos , YouGov/The Economist y Marist/NPR/PBS sitúan el respaldo a los candidatos demócratas en un rango de entre el 50% y el 53% , frente a un 41% - 44% que obtienen los postulantes republicanos.

Muestras y márgenes técnicos: Estos sondeos a escala nacional suelen basarse en universos de entre 1.000 y 1.500 votantes probables , con un margen de error estadístico que oscila entre el ±3% y el ±3,5% , y un intervalo de confianza estándar del 95%.

Modelos probabilísticos: Modelos de agregación como PolitPro y analistas independientes otorgan a los demócratas una probabilidad superior al 80% de recuperar la presidencia de la Cámara Baja.

El Senado: datos técnicos y paridad en los estados claves

En la Cámara Alta —donde se renueva un tercio de las bancas— la disputa es voto a voto, pero las encuestas estatales reflejan los siguientes datos técnicos en las plazas más disputadas:

Ohio

Un relevamiento de Marist Poll (realizado sobre una muestra de 1.298 votantes registrados) ubicó al demócrata Sherrod Brown con el 51% frente al republicano Jon Husted con el 43%, con un margen de error técnico de ±3,8 puntos porcentuales.

Texas

Mediciones de campo de finales de septiembre e inicios de octubre situaron al demócrata James Talarico (50%) por encima del republicano Ken Paxton (44%), en una muestra de 1.139 votantes y un margen de error de ±4,4 puntos porcentuales.

Iowa y Kansas

En estados históricamente conservadores, sondeos de institutos como Emerson College Polling (muestras de entre 750 y 1.050 votantes probables) registraron empates técnicos dentro de sus respectivos márgenes de error (fijados entre ±3,6% y ±4,4%), evidenciando una volatilidad inusual para el medio oeste.

Factores detrás de las mediciones: el desgaste del Ejecutivo

Los analistas demoscópicos coinciden en que los datos reflejan un fenómeno clásico de "voto castigo" de mitad de mandato (midterm penalty):

Aprobación presidencial: Los índices de aprobación de la gestión de Donald Trump se ubican en mínimos históricos según las series estadísticas de agencias como Reuters/Ipsos y Gallup, rondando una franja de desaprobación que supera el 55%. Temas prioritarios: Las encuestas de opinión pública señalan al costo de vida, la economía doméstica, los aranceles y la dirección de la política exterior como los ejes determinantes que movilizan a los votantes independientes hacia las opciones opositoras.

La advertencia metodológica de los encuestadores

A pesar de la ventaja estadística que muestran los agregadores, las principales encuestadoras del país insisten en leer los datos con prudencia. Los antecedentes recientes en la política estadounidense demuestran que los márgenes estrechos en estados pendulares (swing states) pueden verse alterados por la precisión en la estimación de la participación final y por el ritmo de procesamiento del voto anticipado y postal durante la noche de la elección.