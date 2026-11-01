La estrategia de Trump si pierde la mayoría en las elecciones: "Seré el señor Veto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas de medio mandato de este martes. En una entrevista con Fox News, el mandatario explicó cómo actuaría ante un escenario adverso para los republicanos y dejó abierta, además, una puerta a la posibilidad de volver a presentarse a la presidencia, pese a las restricciones constitucionales.

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Trump describió la estrategia que pondría en marcha si los republicanos pierden el control de alguna de las cámaras del Congreso. "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'", afirmó al referirse a la posibilidad de que los demócratas obtengan una mayoría legislativa.

El presidente planteó que su primera reacción sería rechazar sistemáticamente los proyectos impulsados por la oposición para obligarla a negociar con la Casa Blanca. Según explicó, no sería una situación inédita en la política estadounidense y podría desembocar en acuerdos después de un período de enfrentamiento institucional.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", sostuvo Trump.

Trump volvió a hablar de una posible reelección

Durante la misma entrevista, el presidente estadounidense también se refirió a la posibilidad de competir nuevamente por la Casa Blanca, pese a que la Constitución de Estados Unidos establece límites a la cantidad de mandatos presidenciales. "Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero el texto de la ley es muy estricto. Me encantaría hacerlo", reconoció Trump.

El mandatario también mencionó una encuesta que, según afirmó, lo ubicaría por encima de sus posibles competidores en una eventual contienda electoral. "El otro día hicieron una encuesta en la que les ganaba a todos por muchísimo", aseguró. Además, buscó relativizar la discusión sobre una nueva candidatura al señalar que todavía queda un período considerable de su actual administración. "Todavía nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese período".