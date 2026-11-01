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Elecciones en Estados Unidos

Malos números para Trump: los demócratas están arriba 7 puntos, según encuesta

Los votos para los demócratas crecen en las últimas encuestas y estarían algunos puntos por arriba de los republicanos. Aumentó la insatisfacción con el trumpismo en las semanas previas a los comicios.

01 de noviembre, 2026 | 16.41
Malos números para Trump: los demócratas están arriba 7 puntos, según encuesta

A dos días de las elecciones legislativas en Estados Unidos, una importante cadena de medios reveló que el Partido Demócrata tiene una ventaja de unos siete puntos frente a los republicanos. La gestión de Donald Trump enfrentaría un récord de desaprobación y de descontento del electorado.

Un relevamiento de NBC News consultó a unos 1.000 votantes sobre qué partido prefieren al frente del Congreso a partir del próximo martes. El 52% se inclinó por los demócratas, mientras que el 45% manifestó su preferencia por los republicanos y el 3% restante no definió una posición. Entre los votantes independientes, la ventaja demócrata se amplía a 21%.

El sondeo también registró un 60% de desaprobación a la gestión de Trump, el valor más alto de sus dos presidencias en las mediciones de esta cadena. En contraste, el nivel de aprobación del mandatario se ubicó en el 40%.

Por otra parte, el 64% de los encuestados consideró que Trump no estuvo a la altura de sus expectativas, mientras que el 70% opinó que Estados Unidos transita por un camino equivocado.

La economía y el costo de vida se mantienen entre las principales inquietudes de la población. Casi tres de cada cuatro participantes expresaron su disconformidad con la situación económica del país y, por primera vez en los últimos 30 años de este sondeo, el 51 % manifestó insatisfacción con sus propias finanzas personales.

Mal panorama para Trump en otra encuesta

Hace pocos días, una consultora privada reveló que el Gobierno trumpista podría sufrir una dura derrota frente a demócratas que conseguirían la mayoría más importante en la Cámara de Representantes desde 2009.

MÁS INFO

Según los resultados obtenidos por la encuestadora The Cook Political Report, el Partido Demócrata obtendría entre 227 y 240 escaños a su favor, suficientes para alcanzar la mayoría en la Cámara.

Si bien los demócratas no alcanzarían las 257 bancas que tuvieron tras la elección del presidente Barack Obama en 2009, sí podrían alcanzar la mayor representación en el Parlamento desde aquel momento.

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