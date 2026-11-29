En el sistema electoral español, ganar en porcentaje de voto no equivale de forma automática a formar gobierno

Las últimas encuestas publicadas antes de la veda para las elecciones generales de España del 29 de noviembre muestran escenarios distintos. Los estudios de 40dB y SocioMétrica sitúan al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo por delante del PSOE de Pedro Sánchez; el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en cambio, coloca primero al partido socialista.

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Pero se trata de datos de hace algunos días, pues el decreto de convocatoria fijó la votación para el domingo 29 de noviembre. Y la legislación española prohíbe la publicación, difusión o reproducción de sondeos durante los cinco días anteriores: para esta elección, del 24 al 28 de noviembre.

¿Qué muestran los últimos sondeos publicados para el 29N?

¿Qué dicen 40dB y SocioMétrica?

La encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, publicada el 23 de noviembre, atribuye al PP un 31,8% de estimación de voto y al PSOE un 30,9%: una diferencia de 0,9 puntos. Vox aparece tercero, con el 17,3%.

El relevamiento reunió 7.500 entrevistas online, realizadas entre el 10 y el 21 de noviembre. La consultora informó un margen de error de ±1,1 puntos. En su proyección, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) sumarían 187 escaños, por encima de los 176 que constituyen la mayoría absoluta.

Por su parte, el sondeo de SocioMétrica para El Español, también difundido el 23, ubica al PP con 32%, al PSOE con 29% y a Vox con 18,1%. La proyección adjudica 196 bancas al conjunto de PP, Vox y UPN.

SocioMétrica utilizó un panel online con 7.781 entrevistas acumuladas desde el 1° de septiembre, con datos cerrados el 23 de noviembre. Su ficha aclara que la muestra no es probabilística y que, por ese motivo, no corresponde informar un error muestral convencional.

El CIS ofrece un escenario diferente

El barómetro de noviembre del CIS, publicado el 23 de noviembre, sitúa al PSOE en primer lugar con el 34,4%, seguido por el PP con el 24,7% y Vox con el 15,6%.

Ese barómetro debe distinguirse del sondeo preelectoral del CIS difundido el 12 de noviembre, que también daba ventaja al PSOE, pero con cifras diferentes.

El CIS tampoco es el único estudio que ubicó a los socialistas por delante: la encuesta de AtlasIntel les atribuyó un 29,8% frente al 29,1% del PP.

El panorama de encuestas difundidas en la recta final de noviembre muestra coincidencia en el podio general, pero diferencias marcadas sobre la distancia entre los dos principales partidos:

El PP lidera la mayoría de sondeos recientes: Compilaciones de encuestas publicadas en noviembre colocan a los populares en primera posición —con estimaciones que oscilan alrededor del 31,1% al 32% según el estudio, como en los trabajos de 40dB (31,8% frente a 30,9% del PSOE), GAD3 (31,1% frente a 28,4%) o SocioMétrica (32% frente a 29%)—.

El PSOE recortó distancia en el tramo final: Distintos seguimientos señalan que la brecha entre PP y PSOE se redujo respecto a los picos previos —con un promedio mensual en torno a 2,5 puntos de ventaja para el PP tras haber superado los 6 puntos meses atrás— y que los socialistas mejoraron en algunos registros tras los debates televisivos de campaña.

El CIS marca una lectura distinta: El barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se aparta del resto de encuestadoras al situar al PSOE por delante en estimación de voto y proyección de escaños, apoyado en su modelo propio y en el recuerdo de voto.

Fuerza / Bloque Lectura en el promedio de sondeos recientes Clave de cara al 29N PP (Alberto Núñez Feijóo) Primera fuerza en la mayoría de encuestas (~30,9%–32% según estudio) Busca consolidar la primera plaza y sumar escaños con Vox. PSOE (Pedro Sánchez) Segunda fuerza en la mayoría de sondeos (~28,4%–30,9%), primero en el CIS Apuesta a recortar la diferencia en el tramo final y articular mayorías de izquierda. Vox (Santiago Abascal) Tercera fuerza consolidada (~17%–19% según sondeo) Su peso en escaños define si el bloque de derecha alcanza los 176 diputados. Frente Amplio y otras fuerzas Referencias menores en el margen del 5%–7% para Frente Amplio según encuesta Clave para la movilización a la izquierda del PSOE y el reparto provincial.

¿Por qué una encuesta no define por sí sola quién gobierna?

En el sistema electoral español, ganar en porcentaje de voto no equivale de forma automática a formar gobierno. El Congreso de los Diputados reparte 350 escaños mediante un sistema proporcional corregido por circunscripciones provinciales, donde la mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados.

Además, las encuestas miden estimaciones de voto y horquillas de escaños sujetas a márgenes de error, participación final y transferencia de sufragios en provincias medianas o pequeñas. Tras el cierre de las urnas del 29N, la aritmética parlamentaria y las negociaciones de investidura determinarán qué bloque reúne los apoyos necesarios para La Moncloa.