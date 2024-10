Elecciones en Uruguay: el Frente Amplio apuesta a arrasar en primera vuelta, mientras el oficialismo no emociona

El Frente Amplio se prepara para ganar las elecciones de este domingo. La coalición de izquierda es la que mejor ranquea en todas las encuestas, incluso algunas que sitúan a Yamandú Orsi unos 20 puntos arriba del oficialista del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Sin embargo, obtener la victoria definitiva en primera vuelta en Uruguay no es tarea fácil. El dato a mirar es que pese a que el gobierno de Luis Lacalle Pou no es necesariamente impopular, su candidato no termina de convencer. En ese contexto, apareció un tercer presidenciable del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que se destacó por su estilo particular en los spots de campaña desde el gimnasio, que busca llegar al balotaje y que algunos periodistas lo llaman el “Milei uruguayo”.

Para ganar en primera vuelta, Orsi debería sacar el 50% más uno. De acuerdo a las encuestas, el candidato de Pepe Mujica ranquea en torno a un 40%, incluso 44%. Unos casi 20 puntos abajo, aparece el candidato de Lacalle Pou y tercero Ojeda, con 15% o más. Si bien los números favorables hacen ilusionar a más de un frenteamplista, también creen que es tarea compleja y apuntan a hacer una buena elección que les garantice una mayoría parlamentaria. La otra duda que surge, si es que hay segunda vuelta el 24 de noviembre, si el balotaje sería entre el frenteamplista y el candidato oficialista, o si Ojeda puede lograr sumarse en esa redada, algo que los analistas no creen que pase pero esa posibilidad se barajó ante la subida en las encuestas del Colorado.

“En la última semana de campaña puede verse que hay una probabilidad importante de que Yamandú Orsi gane la Presidencia en primera vuelta. Tiene actualmente una intención de voto en el entorno del 45%, y hay todavía un margen importante de indecisos. Los indecisos, estructuralmente, están compuestos de una mayoría relativa de electores de bajos recursos económicos y el Frente Amplio es el partido que tiene mayor inserción en el electorado de menores ingresos, con lo que tendría muchas posibilidades de ganar la elección en primera vuelta”, afirmó a El Destape el doctor en Ciencia Política de Sciences-Po París y estratega político de varios ex mandatarios de la región y Europa, Luis Costa Bonino.

Si bien el especialista cree que el Frente Amplio tiene altas posibilidades de quedarse con la victoria en la primera vuelta, tiene más dudas sobre lo que puede pasar con respecto a las parlamentarias que se renuevan en su totalidad. En ese sentido, Costa Bonino explicó que las legislativas tienen una lógica distinta que beneficia más a los partidos más grandes y que el panorama más probable es que la coalición de izquierda se quede con la mayoría en el Senado, pero lo tendrá más complicado en la Cámara Baja. Por eso, desde el entorno de Orsi admiten que esperan ganar el ejecutivo este domingo, pero hacen especial hincapié en hacer una buena elección para el Congreso.

Los candidatos

Orsi, el ex intendente de Canelones, es el candidato de Mujica, el ex mandatario de 89 años que el pasado fin de semana reapareció en medio de la enfermedad que atraviesa e hizo llorar a más de uno al sostener: “Estoy muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve". Pese al avance de su deterioro en la salud, el ex presidente apareció en un acto en lo que dijo que es la primera vez en 40 años que no hizo campaña, y lo hizo para darle su apoyo al candidato frenteamplista, que comparte fórmula con Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, quien perdió en la interna de la coalición de izquierda.

El candidato del Partido Nacional, al que pertenece Lacalle Pou, es Delgado. Varios analistas coinciden en que no ha logrado hacer una buena campaña. Desde que ganó la interna cosechó dudas al elegir a su candidata a vice Valeria Ripoll, quien fue cuestionada por su pasado en el Partido Comunista. Varios análisis sugieren que si Lacalle Pou pudiera presentarse nuevamente -en Uruguay no hay reelección consecutiva- el panorama sería otro. Pero, aún como candidato a senador, el presidente saliente no está logrando levantar a su delfín. “Yo siento que soy un candidato, quizás no es el candidato que entusiasma a las masas, porque también uno tiene que ser autocrítico, no al punto de flagelarse, pero creo que voy a ser un buen presidente”, reconocía el propio presidenciable en un spot de campaña.

En medio de las buenas mediciones del candidato frenteamplista y el poco entusiasmo en el Partido Nacional, apareció el colorado Ojeda. Un abogado de 40 años que gusta de mostrar su cuerpo trabajado en el gimnasio, de hecho, parte de sus spots los hace desde el gimnasio mostrándose en actividad. Algo que llamó la atención en una campaña que suele transcurrir sin sobresaltos. Algunos analistas lo comparan o lo llaman “el Milei argentino” por su postura un poco fuera de lo políticamente correcto y porque, entre sus principales planteos, se encuentran achicar el Estado. También se plantea como alguien que viene de afuera de la política, que no tuvo cargos y que va a combatir la inseguridad y el narcotráfico. “Va a estar peleada en la Coalición Republicana, veremos. Optimismo hay”, aseguraron a El Destape desde el equipo de campaña del colorado.

Para Costa Bonino, Ojeda no tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta. Pero, aún si lo hiciera, agregó, no tendría muchas posibilidades porque es un momento en el que no se capitalizan los extremos y él, en palabras del académico, se volcó mucho a la derecha. “El ‘fenómeno’ de Andrés Ojeda fue una invención del Presidente Luis Lacalle Pou, quien con el objetivo de volver a la Presidencia en 2029, quiere unir a blancos y colorados en un único partido bajo su mando. Ojeda tuvo una cantidad asombrosa de dinero para una campaña presidencial en Uruguay”, afirmó el estratega en relación al oficialismo.

Desde el Partido Colorado acusaron al Frente Amplio de estar detrás de una campaña en redes sociales en su contra. Pero, en paralelo, también se cuestionó al candidato colorado de haber pagado a granjas de bots para que lo apoyen en esas mismas redes.

Un presidente saliente mucho más popular que su Gobierno y su delfín

Mientras que el candidato Delgado no ha logrado imponer su agenda, el presidente saliente cuenta con casi un 50% de popularidad a nivel nacional y más del 80% entre los seguidores de su partido. Su principal reconocimiento es su capacidad de gestión. “Toda su acción (Lacalle Pou) está centrada en su beneficio político personal. Toda su comunicación ha estado centrada en su persona. Por eso no es raro que tenga una aprobación personal buena, y su gobierno tenga mucho menos popularidad que él. Su gobierno ha tenido muchos casos de corrupción y ha fallado gravemente en lo que todo el mundo en Uruguay considera por lejos el problema más grave de la sociedad: la seguridad”, agregó Costa Bonino sobre la elección que se avecina.

En medio de acusaciones al mandatario de jugar a perder en esta elección, Lacalle Pou reapareció con más fuerza en los últimos días para defender a su Gobierno: “Los hechos creo que son muy claros y contrariamente a los eslóganes de campaña, quizás porque no se conoce del todo el país o no se quiere ver, a mí no me cabe la menor duda que este ha sido un gobierno de profundo contenido humanista y de sensibilidad social”.

Además de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los uruguayos votarán también dos plebiscitos en relación a la baja de la edad jubilatoria, algo a lo que se opone el mandatario, y otro en materia de allanamientos nocturnos, una iniciativa oficialista. Algunos análisis sugieren que si el Frente Amplio no gana en primera vuelta, la tendrá más difícil en el balotaje con la unión de los candidatos de las fuerzas políticas que hoy son parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, muchos se muestran confiados en que si no ganan este domingo, Yamandú Orsi cuenta con un apoyo muy superior al resto como para quedarse a media carrera y no llegar a la presidencia uruguaya.