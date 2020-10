Coronavirus: el irónico tuit de Joe Biden contra Donald Trump

Las elecciones de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre, están cada vez más cerca y los dos candidatos aprovechan el tiempo para conseguir la mayor cantidad de votos posibles durante la campaña. Donald Trump, luego de dar positivo de COVID-19, reapareció en sus redes sociales y apuntó fuertemente contra su opositor. Pero Joe Biden, no se quedó atrás.

Esta tarde, el candidato demócrata a la presidencia escribió en redes sociales y disparó contra el actual mandatario. "Después de ocho meses de esta pandemia, finalmente encontramos el plan del presidente Trump para vencer el COVID-19", escribió en redes. Y dejó un link de una página web (trumpcovidplan.com) donde puede verse una imagen del mandatario junto al lema: "Nunca han visto un plan como este. Créanme".

Cuando le das 'click' al link, te redirecciona a la web y aparece la leyenda de "Not Found". De forma irónica, tal como fue utilizado el recurso del tweet inicial, agrega: "El plan de Trump para derrotar al Coronavirus y reabrir el país de forma segura, no existe". La publicación tiene más de 23 mil retweets, 10 mil mensaje citados y más de 90 mil 'me gusta'.

El mensaje:

Trump y un insólito mensaje contra Biden

Hace 10 días, mientras se encontraba en plena recuperación del coronavirus, Trump reapareció en redes sociales y dejó distintos mensajes irresponsables en medio de la pandemia que sigue azotando al mundo. Incluso, hoy en día, Europa atraviesa una fuerte segunda ola. Además, utilizando la ironía, direccionó su atención hacia el candidato opositor que continúa superándolo en las encuestas.

¿Qué fue lo que hizo? En Twitter publicó una imagen donde puede verse a distintas personas mayores en un asilo, uno de ellos con el rostro del candidato editado y una leyenda que dio que hablar: "Biden for resident" (Biden para residente), con la "P" de "presidente", tachada. La burla también tuvo una gran repercusión y más de 629 mil favoritos.

El polémico mensaje: