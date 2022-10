La Corte Electoral ordenó investigar a Bolsonaro por "enrarecer" las elecciones

El Tribunal Superior Electoral acusó al actual presidente de atentar contra el proceso eleccionario y el propio Bolsonaro denunció que "desequilibran el proceso democrático".

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil pidió este miércoles a la fiscalía general que investigue al equipo de campaña del presidente Jair Bolsonaro por estar intentando crear hechos que causan tumulto en el proceso electoral de cara al balotaje del próximo domingo 30 de octubre, en el cual aparece como favorito el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. "Esto desequilibra el proceso democrático", denunció el actual mandatario brasileño.

La decisión fue repudiada durante la noche de este miércoles, en un pronunciamiento desde la residencia presidencial, por parte del propio Bolsonaro. Al mismo tiempo, el máximo mandatario anunció que judicializará la recta final de la campaña, apelará la decisión "dentro de la Constitución" y acusó a la Corte Electoral de beneficiar a Lula para hacerlo perder votos a él.

En su repudio, el actual presidente de Brasil disparó: "Esto desequilibra el proceso democrático y nosotros siempre lucharemos por la democracia, por respetar la Constitución, por respeto al estado democrático de derecho". Y añadió sobre la judicialización: "Por eso apelaremos con urgencia incluso con las elecciones encima. Mi lado fue muy perjudicado y espero que haya serenidad en las cortes porque las elecciones se deciden votando y que el tiene más votos debe asumir".

El titular del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, quien investiga al mandatario por actos antidemocráticos, reaccionó a la denuncia de "manipulación" lanzada en su contra por Bolsonaro y también rechazó la denuncia relacionada con la propaganda obligatoria. "Considerando posible concreción de delito electoral con la finalidad de causar disturbios en la segunda vuelta electoral en su última semana, determino el pedido de oficio al fiscal general", dijo Moraes.

Una auditoria privada contratada por Bolsonaro indicó que -supuestamente- audios para la publicidad radial del propio presidente no fueron llevados al aire en varias regiones del país. Como respuesta, la Corte Electoral sostuvo que quien fiscaliza si una publicidad es publicada o no, son los propios partidos. Por su parte, las radios acusadas por la campaña del mandatario de ocultar la divulgación de la propaganda oficial indicaron que no habían recibido el material. Pero a pesar de esto, Bolsonaro cargó contra el TSE por buscar "manipular" el resultado de la elección del domingo a favor de Lula por la emisión desigual de la propaganda. "Somos víctimas una vez más, hemos comprobado interferencia en contra de nosotros; eso es manipulación de las elecciones", sostuvo el mandatario durante un acto en Minas Gerais.

Además de las mencionadas previamente, es importante recordar que el bolsonarismo mantiene una serie de denuncias de supuesto fraude en las urnas electrónicas o falta de transparencia contra de Moraes. "El PT (Partido de los Trabajadores) y el TSE tienen mucho que explicar", dijo Bolsonaro. También había pedido una investigación sobre los institutos de encuestas tras los resultados sobre un supuesto triunfo a favor de Lula en la primera vuelta con una gran diferencia de puntos.

Con información de Télam.