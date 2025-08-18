Batacazo de la derecha en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga al balotaje presidencial

Todos esperaban un batacazo de la derecha en Bolivia tras la dura pelea intestina de la izquierda del ex presidente Evo Morales y su sucesor y ex delfín, Luis Arce, pero el ganador fue una sorpresa. Ninguna encuesta vio venir a Rodrigo Paz Pereira. El compañero de fórmula de un ex capitán de la Policía se impuso con más del 31% frente al ex presidente y ex compañero de fórmula del dictador Hugo Banzer, Jorge "Tuto" Quiroga, quien consiguió el otro lugar en el balotaje con más del 27%, según los conteos preliminares. Ambos representan a la derecha más dura y grafican el cambio de época que inicia en el país vecino, en donde el MAS, la fuerza que acompañó los gobiernos de Morales y Arce durante casi dos décadas, quedó prácticamente disuelta con apenas un 2% de los votos.

Quiroga: "Una larga noche de dos décadas terminó"

El candidato crónica, "Tuto" Quiroga celebró este domingo haber entrado al primer balotaje en Bolivia después de la reforma constitucional que promovió Morales, y afirmó que "una larga noche de dos décadas terminó. El candidato que quedó segundo centró su campaña en propuestas económicas como mayor ajuste fiscal, acceso rápido a los créditos de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional y "motosierra" en el Estado.

Doria Medina reconoció la derrota y apoyó a Paz Pereira para la segunda vuelta

El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció rápido la derrota, luego de que casi todos los sondeos previos a la elección proyectaran que estaría en el balotaje. Doria Medina, quien se jugó su cuarto intento por llegar al Palacio del Quemado, ya dio su apoyo a Paz Pereira.

"Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el (gubernamental) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", dijo Doria Medina en una conferencia de prensa. Y agregó: "Hoy queremos irnos a dormir tranquilos, hemos dado todo de nuestra parte, por eso no tengo ningún remordimiento de no servir a Bolivia como presidente si no ha sido posible, pero mi amor por el país y por todos los bolivianos va a durar para siempre".

El empresario llamó a Paz y a Quiroga a comprometerse a liberar al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su principal aliado detenido hace dos años en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, por la crisis de 2019.

Noticia en desarrollo