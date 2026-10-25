Luiz Inácio Lula da Silva se impone en el recuento parcial del voto en el exterior, según los informes difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con datos publicados hasta las 15:26 (hora de Brasilia). Con un acumulado de 95.976 votos para el candidato del PT frente a los 65.717 obtenidos por Flávio Bolsonaro, el oficialismo revirtió la ventaja inicial de la oposición en Asia y se colocó al frente en el balance general de expatriados, logrando la victoria en 40 países o territorios contra 12 donde se impuso el candidato del Partido Liberal.

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Casi un millón de brasileños residentes en el extranjero tienen derecho a votar en esta segunda vuelta en 186 ciudades de más de cien países. De todos modos, el resultado consolidado y definitivo del voto en el exterior recién se conocerá de forma oficial después de las 17:00 (hora de Brasilia), una vez que finalice el proceso electoral en todo el territorio brasileño.

El panorama global: Europa afianza la ventaja de Lula

Mientras que en los países de Asia y Oceanía —especialmente en Japón— la oposición nucleada en el Partido Liberal logró sacar una ventaja considerable, el ingreso masivo de los resultados provenientes de Europa volcó la balanza parcial hacia la candidatura del Partido de los Trabajadores.

En las principales plazas europeas con mayor concentración de expatriados, Lula da Silva ratificó su tradicional bastión exterior con amplios márgenes:

Alemania: Lula se impuso con el 79,09% (16.549 votos) frente al 20,91% de Flávio Bolsonaro (4.374 votos).

Francia: El candidato oficialista obtuvo el 83,96% (10.676 votos) contra el 16,04% de la oposición (2.039 votos).

España: Lula ganó con el 68,42% (9.293 votos) frente al 31,58% (4.289 votos).

Países Bajos e Irlanda: También mostraron contundentes mayorías para el oficialismo, superando holgadamente el 80% de los sufragios emitidos.

Por su parte, el bolsonarismo mantuvo fortalezas puntuales en consulados específicos de Medio Oriente y Europa mediterránea, destacándose el caso de Israel, donde Flávio Bolsonaro se impuso con el 80,81% de los votos (699 respaldos contra 166 de Lula).

El antecedente de la primera vuelta

En los comicios del pasado 4 de octubre, el voto en el exterior también había mostrado una tendencia favorable al Partido de los Trabajadores. En aquella oportunidad, Lula se impuso en 64 países, mientras que Flávio Bolsonaro lideró en 36 (con un único empate registrado en Guinea-Bissau). En el cómputo global de expatriados de la primera vuelta, Lula había cosechado 157.387 votos (47,57%) frente a los 143.900 (43,49%) del senador del PL, en un proceso marcado por un alto nivel de abstención entre los residentes fuera del país, que alcanzó el 62,69%.

La definición en territorio brasileño

Si bien el voto exterior funciona como un termómetro político y simbólico de las comunidades expatriadas, la suerte del balotaje se define estrictamente en el mapa interno del país. Los comandos de campaña mantienen la expectativa puesta en el cierre de los grandes colegios electorales del territorio nacional —fundamentalmente en los estados de San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro—, donde se resolverá la paridad técnica anticipada en los sondeos de la víspera.