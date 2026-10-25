A qué hora salen los resultados del balotaje en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro: cómo seguir el escrutinio en vivo de las elecciones

Los ciudadanos de Brasil vuelven a las urnas este domingo 25 de octubre para elegir presidente en el balotaje, donde se enfrentarán el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), contra el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Las urnas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 17 hs, tras el cierre comenzarán a conocerse los primeros números.

{{{htmlAmp}}}

A qué hora salen los resultados del balotaje en Brasil

La votación se desarrolla el domingo 25 de octubre de 8 a 17 hs. A partir de ese momento, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comienza a difundir los primeros resultados oficiales. En concreto, la votación es electrónica, por lo que cada urna cuenta sus votos e imprime un boletín. Los datos se van actualizando a medida que se reciben y procesan los boletines de todo el país y del exterior.

Tras el cierre de urnas a las 17 hs se comienzan a contar y difundir los primeros resultados

Si bien no hay un horario exacto para el resultado definitivo, ya que dependerá de cuán ajustada sea la diferencia entre los candidatos, sirven algunos antecedentes:

En las elecciones del 4 de octubre, los primeros resultados se conocieron después de las 18 hs. El resultado total de votos llegó a las 2.58 de la madrugada del lunes posterior. Sin embargo, había muchísimos canditatos en carrera.

El resultado total de votos llegó a las 2.58 de la madrugada del lunes posterior. Sin embargo, había muchísimos canditatos en carrera. En el balotaje 2022, el resultado definitivo se conoció a las 19.58 hs, tres horas después del cierre de urnas.

Elecciones en Brasil: cómo seguir el escrutinio de la segunda vuelta en vivo

El conteo puede seguirse minuto a minuto desde:

El portal de resultados del TSE: resultados.tse.jus.br, con la información de la elección presidencial.

resultados.tse.jus.br, con la información de la elección presidencial. La aplicación oficial “Resultados”: disponible para teléfonos celulares.

Ambas plataformas permiten ver el avance del conteo a nivel nacional y también por estados y municipios. Además del porcentaje de votos de cada candidato, muestran el porcentaje de urnas escrutadas, los votos en blanco y nulos y el nivel de participación.

Cómo se gana el balotaje en Brasil: qué necesitan Lula o Bolsonaro

A diferencia de la primera vuelta, en el balotaje compiten solo los dos candidatos más votados y se impone quien obtenga la mayoría de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos no se computan en el recuento. Quien gane asumirá la Presidencia el próximo 5 de energo de 2027.