Por qué Minas Gerais es clave en la elección de Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro para definir el balotaje

La elección presidencial de Brasil entra en su tramo decisivo con una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En ese escenario, Minas Gerais volvió a ocupar un lugar central en la estrategia electoral: Lula encabezó una movilización en Belo Horizonte para intentar revertir el resultado adverso que obtuvo en el estado durante la primera vuelta.

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La importancia de Minas Gerais no responde solamente a su cantidad de votantes. Su diversidad social, económica y regional lo convirtió en una referencia para anticipar el comportamiento electoral brasileño. Por eso, a cuatro días del balotaje previsto para el 25 de octubre, el oficialismo busca recuperar terreno en un distrito que puede resultar determinante para el resultado nacional.

Minas Gerais, el estado clave que puede inclinar la elección en Brasil

Minas Gerais es el segundo mayor distrito electoral de Brasil, detrás de San Pablo, y concentra millones de votos en una región que combina grandes centros urbanos, zonas industriales, economías agrícolas y áreas con características sociales diferentes. Esa heterogeneidad hace que los resultados del estado funcionen como una aproximación al mapa político nacional.

La relevancia electoral de Minas Gerais también se apoya en sus antecedentes. Desde la redemocratización, en 1989, todos los candidatos que ganaron la presidencia brasileña también se impusieron en ese estado. La excepción histórica más citada corresponde a Getúlio Vargas, quien llegó a la presidencia en 1950 sin haber sido el candidato más votado en territorio mineiro.

Sin embargo, esa tendencia no constituye una garantía matemática. El peso del distrito se explica tanto por su tamaño electoral como por la diversidad de sus votantes, que permite medir el alcance de las propuestas de cada candidato más allá de sus bastiones tradicionales.

En 2026, la disputa adquirió una importancia adicional: Flávio Bolsonaro consiguió una ventaja sobre Lula en la primera vuelta en Minas Gerais. Según los resultados difundidos por la prensa brasileña, el senador obtuvo el 48,24% de los votos en el estado, frente al 43,33% del presidente. La diferencia de casi cinco puntos convirtió a Minas en uno de los principales objetivos de la ofensiva oficialista para la segunda vuelta.

La apuesta de Lula para revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro

En la recta final de la campaña, Lula encabezó una multitudinaria movilización por las calles de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. El objetivo fue reforzar la presencia del Partido de los Trabajadores (PT) en un territorio donde el oficialismo necesita sumar apoyos para mejorar sus posibilidades de reelección.

Durante el acto, el mandatario cuestionó con dureza a su rival y advirtió que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro supondría, según sus palabras, colocar al crimen organizado dentro del Gobierno. El planteo volvió a ubicar la seguridad pública y las acusaciones políticas en el centro de una campaña marcada por la polarización.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La estrategia también responde a una necesidad electoral concreta. Lula debe intentar recuperar votantes en regiones donde su rival logró avanzar y, al mismo tiempo, sostener el respaldo de sus bases tradicionales. Para Flávio Bolsonaro, en cambio, conservar la ventaja obtenida en Minas Gerais puede consolidar la expansión del voto de derecha en el sudeste brasileño.

La disputa se desarrolla en un escenario nacional muy ajustado. Una encuesta de Quaest difundida el 21 de octubre ubicó a Flávio Bolsonaro con el 45% de la intención de voto y a Lula con el 44%, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. El resultado refleja la incertidumbre que rodea al balotaje y explica por qué cada estado con un volumen importante de electores adquiere un valor estratégico.

El antecedente histórico que explica la importancia del voto mineiro

La idea de que quien gana en Minas Gerais gana la presidencia se consolidó a lo largo de distintas elecciones. En 2022, por ejemplo, Lula obtuvo el 48,29% de los votos en el estado durante la primera vuelta, mientras que Jair Bolsonaro consiguió el 43,60%. A nivel nacional, los porcentajes fueron muy similares: 48,43% para Lula y 43,20% para Bolsonaro.

Esa coincidencia ayuda a explicar por qué las campañas presidenciales suelen intensificar sus recorridas por Minas Gerais. El estado reúne perfiles de votantes que, en otros territorios, suelen estar distribuidos entre regiones con comportamientos electorales diferentes.

Pero la elección de 2026 también demuestra que el escenario puede cambiar. La ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta obliga a Lula a disputar un territorio que en 2022 había acompañado su candidatura con porcentajes prácticamente idénticos a los nacionales.

Por eso, la movilización en Belo Horizonte tiene un valor que excede la imagen de campaña: representa el intento de recuperar terreno en un distrito que puede aportar una diferencia decisiva de votos. El resultado final dependerá, de todos modos, del comportamiento del electorado en el conjunto del país y no solamente de lo que ocurra en Minas Gerais.