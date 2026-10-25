Flávio Bolsonaro se impuso con comodidad en los primeros consulados del exterior donde ya cerró formalmente el balotaje debido a la diferencia horaria. Según los informes parciales publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el candidato de la extrema derecha lidera el recuento provisorio en los países de Asia y Oceanía con 33.642 votos frente a los 15.272 obtenidos por Luiz Inácio Lula da Silva, un resultado fuertemente traccionado por el caudal del electorado en Japón.

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Casi un millón de brasileños residentes en el extranjero tienen habilitado sufragar en esta segunda vuelta en 186 ciudades de más de cien países. En el desglose por naciones dentro de esta región, Flávio Bolsonaro ganó en 7 países —destacándose Japón, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos—, mientras que Lula da Silva se impuso en 5, entre ellos Australia, China y Nueva Zelanda. De todos modos, el resultado definitivo del balotaje en el exterior consolidado recién se conocerá de forma oficial después de las 17:00 (hora de Brasilia), cuando finalice el proceso electoral en territorio brasileño.

El antecedente de la primera vuelta

En aquella ocasión, Lula había ganado en 64 países, mientras que Flávio lideró en 36 (con un empate en Guinea-Bissau). En total, el candidato del Partido de los Trabajadores había recibido 157.387 votos (47,57%) frente a los 143.900 (43,49%) del senador, con una abstención general en el extranjero que trepó al 62,69%.

Resultados país por país en Asia y Oceanía

A continuación, el detalle de los datos disponibles en los consulados de la región, omitiendo aquellas naciones donde los reportes aún no se encuentran habilitados:

Australia

Segunda vuelta 2026: Lula, 6.017 votos (63,46%) | Flávio Bolsonaro, 3.465 votos (36,54%)

Primera vuelta 2026: Lula, 4.562 votos | Flávio Bolsonaro, 2.579 votos

China

Segunda vuelta 2026: Lula, 502 votos (65,28%) | Flávio Bolsonaro, 267 votos (34,72%)

Primera vuelta 2026: Lula, 367 votos | Flávio Bolsonaro, 203 votos

Corea del Sur

Segunda vuelta 2026: Lula, 148 votos (64,35%) | Flávio Bolsonaro, 82 votos (35,65%)

Primera vuelta 2026: Lula, 123 votos | Flávio Bolsonaro, 72 votos

Emiratos Árabes Unidos

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 772 votos (54,56%) | Lula da Silva, 643 votos (45,44%)

Primera vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 659 votos | Lula da Silva, 512 votos

Filipinas

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 39 votos (59,09%) | Lula da Silva, 27 votos (40,91%)

Primera vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 33 votos | Lula da Silva, 26 votos

Indonesia

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 23 votos (60,53%) | Lula da Silva, 15 votos (39,47%)

Primera vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 19 votos | Lula da Silva, 8 votos

Japón

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 28.538 votos (80,08%) | Lula da Silva, 7.098 votos (19,92%)

Primera vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 24.601 votos | Lula da Silva, 5.234 votos

Malasia

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 44 votos (51,76%) | Lula da Silva, 41 votos (48,24%)

Primera vuelta 2026: Lula da Silva, 44 votos | Flávio Bolsonaro, 27 votos

Nueva Zelanda

Segunda vuelta 2026: Lula da Silva, 418 votos (80,54%) | Flávio Bolsonaro, 101 votos (19,46%)

Primera vuelta 2026: Lula da Silva, 234 votos | Flávio Bolsonaro, 64 votos

Singapur

Segunda vuelta 2026: Lula da Silva, 213 votos (63,77%) | Flávio Bolsonaro, 121 votos (36,23%)

Primera vuelta 2026: Lula da Silva, 190 votos | Flávio Bolsonaro, 92 votos

Tailandia

Segunda vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 60 votos (51,72%) | Lula da Silva, 56 votos (48,28%)

Primera vuelta 2026: Flávio Bolsonaro, 51 votos | Lula da Silva, 40 votos

Taiwán