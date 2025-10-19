Elecciones en Bolivia: la derecha más moderada de Rodrigo Paz ganó la Presidencia

El candidato de la derecha más moderada, Rodrigo Paz, ganó este domingo el balotaje en Bolivia y será el próximo presidente durante cinco años. Con 97% de las actas computadas por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), el dirigente del Partido Demócrata Cristiano se impuso con 54,5% de los votos, mientras que su rival, Jorge "Tuto" Quiroga, el ex vicepresidente del dictador devenido en mandatario electo Hugo Banzer, obtuvo 47,4%.

Más temprano, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, había afirmado que la jornada había transcurrido con "absoluta normalidad". En la conferencia de prensa del Sirepre, las autoridades adelantaron que la participación se ubicó entre el 85 y el 89% del padrón, lo que la ubica dentro del promedio de los últimos 20 años de gobiernos de Evo Morales y este último de su ex ministro de Economía y ex aliado, Luis Arce. Pese a ello, si se confirma esta cifra de participación, sí implicaría una mejora con respecto a la primera vuelta cuando votó el 82%.

Mientras se proclamaba ganador a Paz con el conteo provisional, la página web Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanzaba lentamente en el escrutinio final, cuyo resultado recién se conocerá en los próximos días. Este fue el primer balotaje que celebra Bolivia desde que rige la nueva constitución aprobada en 2009. La primera vuelta fue el 16 de agosto y la ganó Paz Pereira, el candidato sorpresa, pero no alcanzó los votos para evitar la segunda vuelta.

Quién es el presidente electo de Bolivia

Paz fue la gran sorpresa de la primera vuelta. Ninguna encuesta lo había pronosticado, pero quedó primero con el 31% de los votos, a cuatro puntos porcentuales de un viejo conocido de la derecha más extrema del país vecino, Tuto Quiroga. Paz es un dirigente político hace más de 20 años, es hijo de un ex presidente -Jaime Paz Zamora-, había sido diputado e intendente de Tarija y actualmente es senador.

Sin embargo, no era uno de los protagonistas de la política boliviana, ni cerca. En medio de la crisis del ahora saliente oficialismo del MAS, provocada por la lucha a cielo abierto entre el presidente Arce y el ex mandatario Evo Morales, Paz surgió como una inesperada alternativa para millones de votantes que querían un cambio después de 20 años de gobiernos masistas -con excepción del año de dictadura tras el golpe de Estado contra Morales-, pero no querían volver a la derecha más extrema, que había gobernado tras el golpe.

Pese a tener como compañero de fórmula a un ex capitán de la Policía con un fuerte discurso centrado en la seguridad, Paz se presentó como el representante de una posición intermedia, que decía hacer equilibrio entre un capitalismo de mercado con buenas relaciones con Estados Unidos y un modelo que reconoce la justicia social y los reclamos de todos los sectores, desde la clase media hasta comunidades indígenas.