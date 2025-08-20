Elecciones en Bolivia 2025: cuándo es el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga.

El domingo pasado la derecha dio un batacazo en Bolivia y puso dos candidatos a disputar la Presidencia del país vecino. Se trata del senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga. ¿Cuándo es el balotaje?

Cuándo es el balotaje en Bolivia 2025

La segunda vuelta en Bolivia será el próximo 19 de octubre. En ella se disputarán el senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, que salieron parejos en las elecciones generales realizadas el pasado domingo.

Si bien todos esperaban un batacazo de la derecha tras la dura pelea de la izquierda entre el expresidente Evo Morales y su sucesor y ex delfín, Luis Arce, que ganara Rodrigo Paz Pereira fue una sorpresa. El compañero de fórmula de un ex capitán de la Policía se impuso con más del 31% frente al exmandatario y ex compañero de fórmula del dictador Hugo Banzer, "Tuto" Quiroga, quien de todas formas obtuvo el otro lugar en el balotaje con más del 27%, según los conteos preliminares.

Elecciones en Bolivia 2025: cuándo es el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga.

Si bien el primero representa a una derecha más blanda y el segundo a la más dura, ambos son una gran muestra del cambio de época que comienza en el país vecino, como sucede en el resto de la región. Incluso en las elecciones del pasado domingo MAS, la fuerza que acompañó los gobiernos de Morales y Arce durante casi dos décadas, quedó prácticamente disuelta con solo el 2% de los votos.

"Una larga noche de dos décadas terminó", consideró Quiroga al conocerse los resultados preliminares. El candidato que ahora disputará la presidencia centró su campaña en propuestas económicas como mayor ajuste fiscal, acceso rápido a los créditos de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "motosierra" en el Estado.

Mientras que Paz Pereira, que salió primero, durante su campaña hacia las elecciones generales prometió un salario básico femenino por trabajos no remunerados realizados; la redistribución 50/50 de los recursos públicos entre el gobierno central y las subdivisiones nacionales y medidas para formalizar el trabajo informal, una reforma de la Justicia, entre otras medidas.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el ganador de las generales

Rodrigo es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), se desempeña como senador por el departamento de Tarija y está hace años en la política. Nació en 1967 en España y pasó su juventud en el exilio junto a su familia, debido a los sucesivos golpes militares en Bolivia. En 2002, ingresó a la política como diputado por la ciudad sureña de Tarija y, tras más de una década en la función pública como legislador y concejal, en 2015 ganó la Alcaldía de Tarija.