No lleguen a un acuerdo con los actuales líderes de Irán, advierte figura de la oposición Pahlavi

Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2026 en Grapevine, Texas, EEUU

La figura de la oposición iraní Reza Pahlavi advirtió el sábado que negociar la paz con los actuales líderes ‌de Irán solo serviría para ‌posponer la amenaza que se cierne sobre los estadounidenses, y dijo que volvería a hacer un llamamiento a los iraníes para que salieran a protestar a las calles.

Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, fue recibido calurosamente durante su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Texas, una reunión anual de activistas y parlamentarios ​republicanos. Recibió una ovación ⁠de pie al subir al escenario, y sus promesas de ayudar ‌a liberar al pueblo iraní provocaron entusiastas aplausos de ⁠los conservadores y los iraníes-estadounidenses presentes en ⁠la audiencia.

Citando los comentarios del presidente Donald Trump de este mes, en los que afirmaba que seguía adelante con los ataques contra Irán porque no ⁠quería enfrentarse a amenazas de seguridad procedentes de ese país "cada dos ​años", Pahlavi advirtió que negociar con los actuales ‌dirigentes iraníes significaría precisamente eso.

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"Lo único ‌en lo que se puede confiar de los restos de este ⁠régimen es que ganarán tiempo, engañarán y robarán. Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz", dijo Pahlavi. "Ganará tiempo, fingirá negociar y luego volverá a sus viejas prácticas yihadistas de amenazar a Estados ​Unidos, su seguridad ‌y sus intereses".

Pahlavi, de 65 años, se ha promocionado a sí mismo como la opción más viable para liderar un Gobierno de transición y ha expresado su disposición a regresar a Irán a la primera oportunidad, poniendo fin a una ⁠ausencia de 47 años del país.

Pero la oposición iraní está fragmentada entre grupos competidores y facciones ideológicas, y Trump ha expresado repetidamente su escepticismo sobre Pahlavi como posible líder, sugiriendo que alguien de dentro de Irán podría ser mejor.

Con el aumento de los precios mundiales de la energía y el descenso de su índice de popularidad, Trump se enfrenta a decisiones difíciles tras ‌un mes de guerra con Irán: alcanzar un acuerdo potencialmente frágil y retirarse, o intensificar la escalada militar y arriesgarse a un conflicto prolongado.

Pahlavi trató de vincular su causa a la seguridad y los intereses comerciales estadounidenses. Recibió un estruendoso aplauso cuando pidió a la multitud que imaginara a ‌Irán pasando de corear "Muerte a Estados Unidos" a "Dios bendiga a Estados Unidos", y prometió que un Irán libre ofrecería enormes oportunidades económicas a Estados Unidos.

En varios ‌momentos del discurso, ⁠los iraníes-estadounidenses del público corearon "larga vida al rey".

Pahlavi, quien en enero hizo un llamamiento a protestas sostenidas en todo ​el país, dijo que "cuando llegue el momento adecuado" les "instaría a levantarse de nuevo" en un esfuerzo por "recuperar su patria, su dignidad y su futuro".

Con información de Reuters