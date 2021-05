Los secretos revelados de Benedicto XVI: quién fue el mayordomo que lo traicionó y por qué lo hizo

Hace 9 años, el mayordomo Paolo Gabriele era detenido por filtrar documentos secretos del Papa Benedicto XVI. Por qué lo hizo, cómo fue el robo y qué fue lo que le sucedió.

Uno de los hechos que han sido tapas en todo el mundo en la última década tienen a la Iglesia y el Vaticano en el ojo de la tormenta. Y todo se desencadenó gracias a que el mayordomo Paolo Gabriele decidió traicionar al Papa Benedicto XVI (Joseph Aloisius Ratzinger), quien quedó envuelto en un verdadero escándalo. Hoy, a 9 años de su escandaloso arresto, recordamos algunos detalles importantes del famoso "Vatileaks".

En enero de 2012 se produjo una fuerte denuncia contra el Papa alemán, a quien Carlo María Viganò (nuncio de Estados Unidos) le envió una carta en la que denunciaba "corrupción, prevaricación y mala gestión" en la Santa Sede. Por lo tanto, en el Vaticano se encendieron las alarmas. Como si fuera poco y tan sólo unas semanas después, el periodista italiano Gianlugi Nuzzi publicó el libro "Su Santidad: los papeles secretos de Benedicto XVI", con más de 100 documentos pertenecientes a Benedicto XVI, que revelan discusiones con la canciller alemana Angela Merkel sobre el Holocausto y también hacen mención al escándalo de prostitución de menores que vinculaba al político italiano Silvio Berlusconi, entre otros. Y el papelón fue inevitable...

Mientras las tapas de los diarios exponían los negocios de la Santa Sede y millones de personas de todo el mundo la cuestionaban, la Iglesia se encargó de investigar rápidamente para tratar de encontrar al responsable de las filtraciones de los documentos del Papa. Finalmente, la gendarmería descubrió que el mayordomo de Benedicvo XVII fue el autor del robo.

Tras encontrar miles de documentos que tenía guardados en su casa, entre ellos varios sobre la vida privada del Papa y su familia, "Paoletto" -apodo con el que se lo conocía en el Vaticano- fue arrestado precisamente el 23 de mayo de 2012 y, en consecuencia, enviado a prisión en una celda del Vaticano, donde permaneció dos meses.

Por qué el mayordomo Paolo Gabriele le robó documentos al Papa Benedicto XVI

De acuerdo a lo que comentó el mayordomo Paolo Gabriele durante el juicio en el que debió dar explicaciones, sostuvo que de ninguna manera actuó por intereses económicos sino porque notaba un claro malestar a su alrededor y que la Iglesia debía realizar un cambio. De hecho, en su defensa manifestó: "Al ver el mal y la corrupción en todas partes en la Iglesia, llegué a un punto sin retorno. Mis frenos inhibidores desaparecieron. Estaba convencido de que un escándalo, incluso mediático, podría ayudar a la Iglesia a retomar el buen camino". ¿La curiosidad? Se declaró inocente con el hecho, aunque "culpable" por haber traicionado la confianza de Ratzinger.

El 6 de octubre de 2012, la Justicia halló culpable a Paolo Gabriele y lo condenó a 18 meses de prisión bajo la carátula de "Robo con el agravante de documentos reservados". En aquel momento, el juez encargado de llevar adelante la causa indicó: "Se declara al imputado como culpable por haber cometido abuso de la confianza derivada de la relación de oficio relativa a la prestación profesional, la sustracción de cosas que, en razón de tales relaciones, se dejaban expuestas por la confianza de él".

Tan sólo dos meses después de la sentencia, en diciembre de 2012, "Paoletto" fue perdonado e indultado por el Papa, que además le dio trabajo y una vivienda en un hospital del Vaticano.

La inesperada renuncia de Benedicto XVI y la llegada del Papa Francisco para contener a la Iglesia

El 28 de febrero de 2013, tan sólo un año después del escándalo que rodeó a la Iglesia y el Vaticano, Benedicto XVI renunció a su cargo y lo justificó de la siguiente manera: "Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos".

Poco tiempo después, el 12 de marzo de 2013, en el Vaticano se llevó a cabo un Cónclave para elegir al nuevo Papa. Tras varias horas de elección, precisamente el 13 de marzo, el argentino y cardenal Jorge Bergoglio resultó electo y pasó a llamarse "Francisco I", a quien la Iglesia vio ideal para guiar hacia un camino con más cintura política que Benedicto XVI.

La reciente muerte de Paolo Gabriele, ex mayordomo de Benedicto XVI

El 24 de noviembre de 2020, el mayordomo Paolo Gabriele murió a los 54 años tras atravesar una larga enfermedad incurable, que nunca fue especificada por el Vaticano. Sin lugar a dudas, el papel de "Paoletto" será recordado en la historia por haber desestabilizado y traicionado a una gigantesca institución como la Iglesia. Su accionar significó un gran disparador, ya que poco tiempo después, el primer Papa de la era moderna presentó su renuncia y causó asombro en todo el mundo.