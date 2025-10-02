Venezuela detecta cinco aviones de combate cerca de la costa, dice que es un acto de "provocación"

Venezuela moviliza milicianos en respuesta al despliegue de buque de guerra estadounidense en Caracas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el jueves que fueron detectados cinco aviones de combate cerca de la costa del país, lo que calificó como una "amenaza" y "provocación" por parte de Estados Unidos.

"Son aviones de combate, el imperialismo se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", dijo Padrino desde una base área en transmisión de la televisión estatal, y agregó que la información sobre los aviones había sido reportada por una aerolínea internacional a una torre de control.

"La presencia de esos aviones volando en las cercanías de nuestro mar Caribe cercano es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación", señaló el ministro.

Estados Unidos ha desplegado una flota de buques de guerra en el Caribe, que según Washington tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, y también ha atacado varias embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas desde Venezuela, causando la muerte de sus ocupantes. Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques.

Maduro ha señalado que las acciones de Estados Unidos buscan sacarlo del poder y ha negado la presencia de narcotráfico.

Con información de Reuters