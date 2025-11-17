Juez ve "profundos" errores en la investigación de EEUU al exjefe del FBI James Comey

FOTO DE ARCHIVO. El exdirector del FBI James Comey presta juramento antes de testificar ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 en el Capi

17 nov (Reuters) -Un juez estadounidense determinó el lunes que hay pruebas de errores en la forma en que una fiscal federal estrechamente alineada con el presidente Donald Trump presentó cargos penales contra James Comey, y ordenó que los materiales del gran jurado sean entregados a los abogados defensores del exjefe del FBI.

El juez federal William Fitzgerald, de Alexandria, en el estado de Virginia, determinó que Lindsey Halligan, la fiscal designada por Trump para dirigir el caso, pudo haber cometido errores legales significativos al presentar pruebas e informar a los miembros del gran jurado que sopesaban si acusar o no a Comey, errores que podrían haber empañado el caso.

"El expediente apunta a un inquietante patrón de profundos errores de investigación, errores que llevaron a un agente del FBI y a un fiscal a socavar potencialmente la integridad del procedimiento del gran jurado", escribió Fitzgerald en su fallo.

Comey es uno de tres conocidos críticos del presidente republicano que han sido acusados por el Departamento de Justicia de Trump en los últimos meses.

Los críticos de Trump han descrito los cargos como parte de una campaña del presidente para enfriar a la oposición. Comey se declaró inocente tras ser acusado en septiembre de hacer declaraciones falsas y obstruir una investigación del Congreso.

Antes, otro juez había expresado su escepticismo sobre la legalidad del nombramiento de Halligan, mientras que otros tribunales han dado la voz de alarma sobre las motivaciones políticas en las investigaciones del Departamento de Justicia.

Halligan no había trabajado como fiscal antes de que Trump la nombrara en septiembre. Había ejercido principalmente el derecho inmobiliario y representado a Trump en litigios civiles.

Un portavoz del Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios sobre la decisión del juez.

Con información de Reuters