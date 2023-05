Juez desestimó una demanda de Trump contra el diario The New York Times

Un juez desestimó la demanda del expresidente estadounidense Donald Trump de 2021 contra el influyente diario The New York Times por sus finanzas no declaradas y le ordenó resarcir económicamente a tres de sus periodistas que figuran como acusados, además de pagar honorarios a sus abogados defensores y afrontar los gastos legales del caso.

En su fallo emitido anoche, el juez Robert R. Reed, de la Corte Suprema del estado de Nueva York, dijo que los reclamos de Trump contra el periódico y tres de sus periodistas por su serie ganadora del Pulitzer sobre sus finanzas no reveladas en 2018 "fallan como cuestión de derecho constitucional".

"Los tribunales han reconocido durante mucho tiempo que los reporteros tienen derecho a participar en actividades legales y ordinarias de recopilación de noticias sin temor por responsabilidad extracontractual, ya que estas acciones están en el centro de la actividad protegida por la Primera Enmienda", alegó el magistrado.

Reed, un demócrata, también ordenó que Trump pague los costos de los honorarios de los abogados de los periodistas denunciados, además de todos los gastos legales de la demanda.

La decisión de Reed representa una nueva derrota para Trump, que presentó la demanda de 100 millones de dólares en 2021 contra el Times, y su sobrina Mary Trump, entre otros.

La demanda argumentaba que Mary y tres periodistas del diario, Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner, "se involucraron en un complot insidioso para obtener registros confidenciales y altamente sensibles que explotaron para su propio beneficio y utilizaron como un medio para legitimar falsamente sus artículos publicitados".

Los abogados de Trump replicaron que el Times había desempeñado un papel de "interferencia tortuosa" para obtener la información, a sabiendas de los derechos contractuales de su sobrina para un acuerdo que la obligaba a la confidencialidad y la no divulgación de ciertos registros familiares.

Citando un precedente en los tribunales de Nueva York, Reed desestimó el reclamo de interferencia ilícita "porque el propósito de los acusados de The Times al informar sobre una historia de interés periodístico constituye una justificación como cuestión de derecho".

Además, sostuvo que la garantía de la libertad de prensa de la Primera Enmienda para informar sobre temas de interés periodístico protege contra tales afirmaciones.

El Times acogió con satisfacción el fallo, según consignó la agencia de noticias ANSA.

Con información de Télam