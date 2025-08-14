Hombre acusado de lanzar un sandwich a un agente en EEUU era empleado del Departamento de Justicia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, despliega la Guardia Nacional y federaliza el Departamento de Policía Metropolitana, en Washington, DC

Un hombre que enfrenta un cargo de agresión grave por arrojar un sandwich a un agente federal en el marco de la represión del presidente Donald Trump contra el crimen en Washington DC trabajó en el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, dijo el jueves la fiscal general Pam Bondi.

Sean Dunn, de 37 años, asistía a abogados en casos internacionales en la División Criminal del departamento, dijo un funcionario del DOJ.

"Acabo de enterarme de que este acusado trabajaba en el Departamento de Justicia - YA NO", escribió Bondi en X. "No sólo está DESPEDIDO, sino que ha sido acusado de un delito grave".

Dunn no se ha declarado culpable. Su abogado no hizo comentarios inmediatos sobre la acusación, que conlleva hasta un año de prisión.

El episodio ha recibido una amplia atención mientras la administración Trump ha desplegado agentes federales y ha tomado temporalmente el control del departamento de policía de Washington para frenar lo que el presidente ha descrito como una emergencia criminal en la capital, aunque las estadísticas muestran que los crímenes violentos han caído bruscamente desde 2023.

El aumento de la presencia federal ha provocado una respuesta mixta de los residentes de la ciudad abrumadoramente demócrata. Varios agentes que patrullaban en el barrio de Navy Yard fueron abucheados ocasionalmente el miércoles por la noche, con un espectador advirtiendo a otros que "escondieran a sus hijos, escondieran a sus esposas" y criticando sus chalecos antibalas.

Dunn fue acusado de agredir, resistirse y obstaculizar a los agentes después de que supuestamente arrojara el bocadillo a uno del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras el domingo por la noche. Al parecer, llamó "fascistas" a los agentes y les gritó "¡No los quiero en mi ciudad!" antes de arrojar el sándwich, según una denuncia penal.

Fue detenido en el lugar de los hechos y admitió haber lanzado el bocadillo, de acuerdo con el documento de acusación. El agente no pareció resultar herido, según un vídeo difundido en las redes sociales.

Con información de Reuters