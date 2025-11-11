Funcionaria de investigación EEUU se marcha mientras Trump revisa la política ártica

11 nov (Reuters) -Una funcionaria nativa de Alaska que ayudaba a supervisar la agencia federal encargada de la política de investigación ártica de Estados Unidos ha abandonado discretamente su puesto en los últimos días, según una fuente familiarizada con el asunto y documentos vistos por Reuters.

La salida de Elizabeth Qaulluq Cravalho, que hasta principios de este mes era comisionada de la Comisión de Investigación Ártica de Estados Unidos, o USARC, es la última señal de agitación dentro de la comunidad de investigación y formulación de políticas del Ártico desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero.

Trump ha restado prioridad a la investigación relacionada con el cambio climático en el Ártico, al tiempo que ha impulsado el enfoque del gobierno estadounidense en la seguridad militar y energética en la región. También ha reanudado sus antiguos intentos de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, al tiempo que ha tomado medidas concretas para garantizar el acceso a los yacimientos minerales críticos del Ártico.

La naturaleza exacta de la marcha de Cravalho no estaba clara de inmediato, aunque una fuente dijo que había sido despedida por el Gobierno.

(Reportaje de Gram Slattery; Editado en español por Juana Casas)